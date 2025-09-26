Après Final Fantasy VII, un autre opus très apprécié décliné en remake ?

Naoki Hamaguchi, game director de Final Fantasy VII Remake, a fait une déclaration qui risque de faire pétiller les yeux des joueurs. En effet, Square Enix pourrait bien poursuivre le bal des remakes avec l'un de ses titres les plus appréciés, et ce n'est pas le 9e jeu.
La trilogie de remakes de Final Fantasy VII
a comblé à la fois les nostalgiques qui ont joué au titre original et les nouveaux passionnés de la franchise. Même si le troisième volet de la saga n'arrivera pas avant de longs mois sur nos consoles, Square Enix envisage déjà de proposer le même traitement à d'autres titres. L'évocation d'un remake de Final Fantasy IX
fait vibrer la communauté depuis plusieurs années. Cependant, Naoki Hamaguchi a confié qu'il aimerait travailler sur l'un des jeux les plus cultes de la saga
.
Le remake de Final Fantasy VI : un projet que Naoki Hamaguchi adorerait concrétiser
Sorti à l'origine sur Super Nintendo en 1994, Final Fantasy VI est souvent cité par les joueurs comme étant l'un des meilleurs jeux de toute la saga Final Fantasy
. Le titre raconte l'épopée de Terra et Locke, deux rebelles qui décident de lutter contre un empire assoiffé de pouvoir où la technologie a triomphé face à la magie.
S'il a eu droit à plusieurs portages sur d'autres consoles au fil des ans, les joueurs aimeraient découvrir son univers avec les possibilités techniques d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Interrogé par Windows Central
, Naoki Hamaguchi a avoué que Final Fantasy VI était son jeu préféré de la franchise
. Même s'il n'a pas déclaré qu'un remake était en préparation, il a fait une confidence qui fait souffler un vent d'espoir chez les joueurs.
Final Fantasy VI est mon jeu préféré. Ce serait vraiment génial de le reprendre pour en faire un remake.
Rien d'officiel pour le moment
Mais les joueurs doivent garder en tête qu'il ne s'agit là que d'un simple avis. Square Enix doit tout d'abord terminer le développement du troisième volet de Final Fantasy VII Remake
et potentiellement celui de Final Fantasy IX.
Rien n'a encore été confirmé à ce sujet, mais une publication partagée sur le compte X/Twitter de l'éditeur le 7 avril 2025 laisse penser que Djidane sera bien le prochain sur la liste.
Pour le moment, Final Fantasy VII Remake et sa suite Final Fantasy VII Rebirth permettent aux joueurs de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de Cloud et ses amis. D'ailleurs, le titre sera prochainement disponible sur Nintendo Switch 2.
commentaire (1)
à voir oui, mais bon les remakes au bout d'un moment... pourquoi ne pas repartir sur un tout nouveau jeu, mais qui peut justement s'inspirer des meilleurs ? histoire d'avoir de l'inédit un peu. sinon un remake du 6 oui je prends