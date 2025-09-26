Après Final Fantasy VII, un autre opus très apprécié décliné en remake ?



le 26 septembre 2025 à 15h28 Publié par Justine Manchuelle le 26 septembre 2025 à 15h28

Naoki Hamaguchi, game director de Final Fantasy VII Remake, a fait une déclaration qui risque de faire pétiller les yeux des joueurs. En effet, Square Enix pourrait bien poursuivre le bal des remakes avec l'un de ses titres les plus appréciés, et ce n'est pas le 9e jeu.