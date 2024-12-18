Final Fantasy VII Rebirth : Son directeur adresse une demande spéciale aux joueurs PC

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 décembre 2024 à 17h48
Alors que Final Fantasy VII Rebirth prépare sa sortie sur PC, Naoki Hamaguchi a envoyé un message incitant à ne pas gâcher l'expérience de jeu ou à la rendre inappropriée.
Final Fantasy VII Rebirth : Son directeur adresse une demande spéciale aux joueurs PC
Un an après sa sortie sur PlayStation 5, Final Fantasy VII Rebirth arrivera sur PC au tout début de l'année 2025. Cet ajout au catalogue permettra aux habitués du support de poursuivre l'épopée de Cloud et ses amis débutée dans le premier opus de la trilogie, Final Fantasy VII Remake. Néanmoins, une sortie sur PC est associée à la création de contenus parallèles pour personnaliser son expérience de jeu. 

Or, ces ajouts imaginés par la communauté inquiètent de plus en plus les développeurs et les éditeurs de jeux. À quelques semaines de la sortie de la version PC, Naoki Hamaguchi (directeur de Final Fantasy VII Rebirth) a donné une interview exclusive pour la version japonaise de l'Epic Games Store. Dans celle-ci, il s'adresse directement auprès des moddeurs pour leur demander de ne pas rendre le jeu « offensant ou inapproprié ».

Les mods autorisés dans Final Fantasy VII Rebirth tant qu'ils ne sont pas offensants 

Dans cet entretien, Naoki Hamaguchi a donné quelques précisions quant aux caractéristiques techniques du portage PC de Final Fantasy VII Rebirth. Parmi les informations partagées, l'une d'entre elles concerne l'ajout de mods dans le titre. Si certains permettent d'améliorer le gameplay du titre, beaucoup d'entre eux jouent sur l'hypersexualisation des personnages féminins, avec des tenues osées ou une nudité intégrale. 

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Naoki Hamaguchi invite les créateurs de ces mods à « ne pas créer ou installer quoi que ce soit d'offensant ou d'inapproprié ». Si cette déclaration peut laisser supposer que le directeur du titre est opposé à l'utilisation de mods dans le jeu, la réalité est toute autre. Même si la version PC n'inclut pas d'outil de modding officiel, les développeurs de Final Fantasy VII Rebirth ne sont pas opposés à ces ajouts.
Bien que l'équipe n'ait pas l'intention de prendre en charge officiellement les mods dans le jeu, nous respectons la créativité de la communauté des moddeurs et accueillerons avec joie leurs créations.
Tant que les mods ne comportent pas d'éléments douteux, les plus créatifs pourront donc ajouter quelques éléments personnels à Final Fantasy VII Rebirth. Si vous souhaitez créer vos propres mods ou simplement découvrir le deuxième volet de la trilogie Final Fantasy VII nouvelle génération, le titre sera disponible à partir du 23 janvier 2025.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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