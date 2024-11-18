Final Fantasy VII : Des détails sur la partie 3 du remake dévoilés par son producteur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 novembre 2024 à 16h45
L'ultime opus du remake de Final Fantasy VII est toujours en développement. Mais certaines fonctionnalités ont été confirmées, dont une liée au pilotage du Hautvent.
Final Fantasy VII : Des détails sur la partie 3 du remake dévoilés par son producteur
Sorti le 29 février 2024 exclusivement sur PlayStation 5, Final Fantasy 7 Rebirth est le deuxième volet de la trilogie qui modernise ce classique de la PlayStation première du nom. Si le troisième et dernier volet est très attendu par la communauté, il n'a pas de date de sortie à l'heure où ces lignes sont écrites. Néanmoins, plusieurs sources ont confirmé que le développement du titre avait bel et bien débuté. De plus, deux points majeurs ont été dévoilés. 

Le Hautvent au centre du gameplay de Final Fantasy VII Remake partie 3

Dans un premier temps, Naoki Hamaguchi et Yoshinori Kitase (respectivement directeur du deuxième jeu et producteur de la trilogie Final Fantasy VII Remake) ont été invités à parler du jeu dans le cadre de la G-STAR 2024, un événement organisé en Corée. Lors de cette présentation, ils ont confirmé que l'écriture du scénario était officiellement terminée et que le développement concret avait commencé. 

Cependant, Yoshinori Kitase a partagé d'autres détails sur le gameplay du jeu. Lors d'un entretien accordé au média japonais 4Gamer, il a révélé que le Hautvent, l'aéronef de Cid débloqué dans Final Fantasy VII Rebirth aurait un rôle déterminant dans le troisième jeu de la saga. S'il est encore trop tôt pour savoir comment fonctionnera le système de vol, Naoki Hamaguchi se veut rassurant. Il a déclaré que « Nous ne tricherons pas avec l'aéronef et sa mécanique de vol. Ce sera un défi de taille, mais nous le relèverons de front avec pour seul objectif en tête qu'il puisse voler librement sur toute la carte du jeu ».

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Si ces déclarations rassurent les inconditionnels du titre originel, quelques questions restent sans réponse. Est-ce qu'l sera possible de voler sur l'ensemble de la carte du monde ? Le Hautvent pourra-t-il se poser n'importe où et se déplacer sans temps de chargement ? À quelle hauteur le vaisseau de Cid pourra-t-il voler ? Autant de mystères qui vont mettre la patience de la communauté à l'épreuve jusqu'à de prochaines révélations des développeurs.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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