Final Fantasy 7 Rebirth Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2025 à 16h16
La dernière console de Valve, Steam Deck, est un franc succès. Les joueurs et les joueuses se demandent, d'ailleurs, si elle est capable de faire tourner Final Fantasy 7 Rebirth. Nous vous partageons la réponse.
Final Fantasy 7 Rebirth Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?
Disponible depuis l'année 2022, le Steam Deck de Valve a été acheté par de nombreux joueurs et joueuses, notamment par celles et ceux qui souhaitent profiter de leurs jeux tranquillement dans leur canapé ou bien lors de déplacements. Ainsi, certains se demandent régulièrement si les titres présents dans leur bibliothèque vidéoludique tournent comme il se doit sur ladite console de Valve. La communauté se pose notamment cette question pour le RPG de Square Enix et souhaite, ainsi, savoir s'il est possible de jouer Final Fantasy 7 Rebirth sur Steam Deck ou non.

Est-il possible de jouer à Final Fantasy 7 Rebirth sur le Steam Deck ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Les joueurs et les joueuses seront très certainement ravis d'apprendre que la réponse est positive : Final Fantasy 7 Rebirth est bel et bien jouable sur Steam Deck. Cela signifie donc que les détenteurs de la console de Valve peuvent tout à fait l'utiliser pour découvrir la suite des aventures de Cloud, s'ils le désirent.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Square Enix a notamment partagé cette information, peu de temps avant la sortie du portage PC du jeu, sur le compte Twitter/X de Final Fantasy 7 Rebirth. De plus, cela est également notifié sur la page Steam du soft, avec la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck ». Nous pouvons, d'ailleurs, lire les mots suivants : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck indiquent que Final Fantasy VII Rebirth est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».
En guise de conclusion, rappelons que Final Fantasy 7 Rebirth est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC. Le portage PC du titre est sorti le 23 janvier 2025, notamment sur Steam et l'Epic Games Store, tandis que la version PS5 est disponible depuis la fin du mois de février 2024.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?
Final Fantasy 7 Rebirth 05 mai 2026

Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?

Il y a quelques jours à peine, Naoki Hamaguchi assurait que la suite de Final Fantasy 7 Rebirth serait dévoilée prochainement. Mais une fuite massive suggère que le titre serait présenté lors d'un événement majeur avec de belles surprises.
Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines
Final Fantasy 7 Rebirth 30 avril 2026

Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines

Alors que les admirateurs de la saga Final Fantasy VII attendent désespérément des nouvelles du 3e opus, le directeur de Final Fantasy 7 Rebirth a partagé quelques informations rassurantes.
Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation
Final Fantasy 7 Rebirth 10 mars 2026

Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation

La partie 3 du projet de remake de Final Fantasy 7 refait parler d'elle, car de plus amples détails à propos de son contenu ont été dévoilés.

commentaire (0)