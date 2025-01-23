Final Fantasy 7 Rebirth Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

La dernière console de Valve, Steam Deck, est un franc succès. Les joueurs et les joueuses se demandent, d'ailleurs, si elle est capable de faire tourner Final Fantasy 7 Rebirth. Nous vous partageons la réponse.

Est-il possible de jouer à Final Fantasy 7 Rebirth sur le Steam Deck ?







Disponible depuis l'année 2022,de Valve a été acheté par de nombreux joueurs et joueuses, notamment par celles et ceux qui souhaitent profiter de leurs jeux tranquillement dans leur canapé ou bien lors de déplacements. Ainsi, certains se demandent régulièrement si les titres présents dans leur bibliothèque vidéoludique tournent comme il se doit sur ladite console de Valve. La communauté se pose notamment cette question pour le RPG de Square Enix et souhaite, ainsi, savoirNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. Les joueurs et les joueuses seront très certainement ravis d'apprendre que la réponse est positive :. Cela signifie donc que les détenteurs de la console de Valve peuvent tout à fait l'utiliser pour découvrir la suite des aventures de Cloud, s'ils le désirent.Square Enix a notamment partagé cette information, peu de temps avant la sortie du portage PC du jeu, sur le compte Twitter/X de. De plus, cela est également notifié sur la page Steam du soft, avec la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck ». Nous pouvons, d'ailleurs, lire les mots suivants : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck indiquent que Final Fantasy VII Rebirth est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC. Le portage PC du titre est sorti le 23 janvier 2025, notamment sur Steam et l'Epic Games Store, tandis que la version PS5 est disponible depuis la fin du mois de février 2024.