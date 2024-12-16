Final Fantasy 7 Rebirth : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Final Fantasy 7 Rebirth.
Disponible depuis le 29 février 2024 sur PS5, Final Fantasy 7 Rebirth
va bénéficier d'un portage PC en 2025. Cette version est, pour rappel, prévue pour la fin du mois de janvier 2025. De très nombreux joueurs et joueuses comptent se lancer dans la suite des aventures de Cloud Strife et de ses alliés. Certains d'entre eux se demandent alors tout naturellement, et ce, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Final Fantasy 7 Rebirth
.
Configurations PC Final Fantasy 7 Rebirth
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Final Fantasy 7 Rebirth
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive (toutes les configurations) et plus de 150 Go d'espace disque disponible pour l'installer et y jouer.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Final Fantasy 7 Rebirth
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 5 1400
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 ou Intel Arc A580
- Espace disque → 155 Go d'espace disque disponible
- Note → 1080p et 30 FPS - « Low » - SSD requis
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 11 64-bit
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i5-10400, Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 5 5600 ou AMD Ryzen 7 3700X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 6700 XT
- Espace disque → 155 Go d'espace disque disponible
- Note → 1080p et 60 FPS - « Medium » - SSD requis
Config « Ultra »
- Système d'exploitation → Windows 11 64-bit
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i7-10700 ou AMD Ryzen 7 5700X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX
- Espace disque → 155 Go d'espace disque disponible
- Note → 2160p et 60 FPS - « High » - SSD requis
Pour rappel, Final Fantasy 7 Rebirth
arrive le 23 janvier 2025 sur PC, notamment via Steam et via l'Epic Games Store. Le titre est actuellement disponible sur PS5.
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