Final Fantasy 7 Rebirth : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Final Fantasy 7 Rebirth.

Configurations PC Final Fantasy 7 Rebirth

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 5 1400 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 ou Intel Arc A580

NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 ou Intel Arc A580 Espace disque → 155 Go d'espace disque disponible

155 Go d'espace disque disponible Note → 1080p et 30 FPS - « Low » - SSD requis

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i5-10400, Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 5 5600 ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-10400, Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 5 5600 ou AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 6700 XT Espace disque → 155 Go d'espace disque disponible

155 Go d'espace disque disponible Note → 1080p et 60 FPS - « Medium » - SSD requis

Config « Ultra »

Système d'exploitation → Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i7-10700 ou AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-10700 ou AMD Ryzen 7 5700X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX

NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX Espace disque → 155 Go d'espace disque disponible

155 Go d'espace disque disponible Note → 2160p et 60 FPS - « High » - SSD requis

Disponible depuis le 29 février 2024 sur PS5,va bénéficier d'un portage PC en 2025. Cette version est, pour rappel, prévue pour la fin du mois de janvier 2025. De très nombreux joueurs et joueuses comptent se lancer dans la suite des aventures de Cloud Strife et de ses alliés. Certains d'entre eux se demandent alors tout naturellement, et ce, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive (toutes les configurations) et plus de 150 Go d'espace disque disponible pour l'installer et y jouer.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour rappel,arrive le 23 janvier 2025 sur PC, notamment via Steam et via l'Epic Games Store. Le titre est actuellement disponible sur PS5.