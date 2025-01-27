Final Fantasy 7 Rebirth est un carton sur PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 janvier 2025 à 14h45
La version PC de Final Fantasy 7 Rebirth a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très élevé, seulement quelques jours après sa sortie.
Final Fantasy 7 Rebirth est un carton sur PC
Disponible depuis le 23 janvier 2025 sur PC, Final Fantasy 7 Rebirth a attiré un grand nombre de joueurs et de joueuses, lors du premier week-end qui a suivi son lancement, d'après de récentes statistiques dévoilées

Final Fantasy 7 Rebirth atteint un record sur PC

Selon les informations disponibles sur la page SteamDB du jeu, Final Fantasy 7 Rebirth a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très important, très peu de temps après son lancement sur PC. En effet, le 26 janvier de cette année 2025, 40 564 personnes jouaient à Final Fantasy 7 Rebirth sur PC, depuis la version Steam notamment. Une statistique plutôt impressionnante, vous en conviendrez probablement.

final-fantasy-7-rebirth-pic-joueurs-connectes-simultane
Ainsi, Final Fantasy 7 Rebirth a établi un nouveau record sur la plateforme pour les jeux solo de la franchise. À titre de comparaison, le premier opus du projet de remake de Final Fantasy 7, soit Final Fantasy 7 Remake Intergrade (version améliorée de Final Fantasy VII Remake et comprenant l'épisode INTERmission), a un pic de 13 803 joueurs connectés en simultané. Celui de Final Fantasy XVI est, quant à lui, à 27 508. Final Fantasy 7 Rebirth n'a, pour autant, pas dépassé Final Fantasy XIV Online, qui détient le record avec un pic à 95 150 (atteint il y a plus de 3 ans).

Miniature vidéo

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Si vous n'avez pas encore découvert Final Fantasy 7 Rebirth, sachez que le titre est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Vous pouvez l'obtenir, sur PC, tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 19,99 € au lieu de 50 €, soit 60 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?
Final Fantasy 7 Rebirth 05 mai 2026

Final Fantasy VII Part 3 : Le nom, la fenêtre de sortie et plus encore révélés par un leak ?

Il y a quelques jours à peine, Naoki Hamaguchi assurait que la suite de Final Fantasy 7 Rebirth serait dévoilée prochainement. Mais une fuite massive suggère que le titre serait présenté lors d'un événement majeur avec de belles surprises.
Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines
Final Fantasy 7 Rebirth 30 avril 2026

Final Fantasy VII Part 3 : De bonnes nouvelles prévues dans quelques semaines

Alors que les admirateurs de la saga Final Fantasy VII attendent désespérément des nouvelles du 3e opus, le directeur de Final Fantasy 7 Rebirth a partagé quelques informations rassurantes.
Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation
Final Fantasy 7 Rebirth 10 mars 2026

Final Fantasy VII : La partie 3 révèle de nouvelles informations, en attendant sa grande révélation

La partie 3 du projet de remake de Final Fantasy 7 refait parler d'elle, car de plus amples détails à propos de son contenu ont été dévoilés.

commentaire (0)