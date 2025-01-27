Final Fantasy 7 Rebirth est un carton sur PC

La version PC de Final Fantasy 7 Rebirth a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très élevé, seulement quelques jours après sa sortie.
Disponible depuis le 23 janvier 2025 sur PC, Final Fantasy 7 Rebirth a attiré un grand nombre de joueurs et de joueuses, lors du premier week-end qui a suivi son lancement, d'après de récentes statistiques dévoilées
.
Final Fantasy 7 Rebirth atteint un record sur PC
Selon les informations disponibles sur la page SteamDB du jeu, Final Fantasy 7 Rebirth a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très important, très peu de temps après son lancement sur PC
. En effet, le 26 janvier de cette année 2025, 40 564 personnes jouaient à Final Fantasy 7 Rebirth sur PC
, depuis la version Steam notamment. Une statistique plutôt impressionnante, vous en conviendrez probablement.
Ainsi, Final Fantasy 7 Rebirth a établi un nouveau record sur la plateforme pour les jeux solo de la franchise
. À titre de comparaison, le premier opus du projet de remake de Final Fantasy 7, soit Final Fantasy 7 Remake Intergrade (version améliorée de Final Fantasy VII Remake et comprenant l'épisode INTERmission), a un pic de 13 803 joueurs connectés en simultané. Celui de Final Fantasy XVI est, quant à lui, à 27 508. Final Fantasy 7 Rebirth
n'a, pour autant, pas dépassé Final Fantasy XIV Online, qui détient le record avec un pic à 95 150 (atteint il y a plus de 3 ans).
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