Final Fantasy 7 Rebirth est un carton sur PC

La version PC de Final Fantasy 7 Rebirth a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très élevé, seulement quelques jours après sa sortie.

Final Fantasy 7 Rebirth atteint un record sur PC







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Disponible depuis le 23 janvier 2025 sur PC,Selon les informations disponibles sur la page SteamDB du jeu,. En effet, le 26 janvier de cette année 2025,, depuis la version Steam notamment. Une statistique plutôt impressionnante, vous en conviendrez probablement.Ainsi,. À titre de comparaison, le premier opus du projet de remake de Final Fantasy 7, soit Final Fantasy 7 Remake Intergrade (version améliorée de Final Fantasy VII Remake et comprenant l'épisode INTERmission), a un pic de 13 803 joueurs connectés en simultané. Celui de Final Fantasy XVI est, quant à lui, à 27 508.n'a, pour autant, pas dépassé Final Fantasy XIV Online, qui détient le record avec un pic à 95 150 (atteint il y a plus de 3 ans).Si vous n'avez pas encore découvert, sachez que le titre est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Vous pouvez l'obtenir, sur PC, tout en faisant des économies grâce à notre