Final Fantasy 7 Rebirth : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de Final Fantasy 7 Rebirth avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Final Fantasy 7 Rebirth, sur PC, avec une manette ?







Comme vous le savez probablement déjà,s'est offert un portage PC, qui est disponible depuis la fin du mois de janvier 2025. De nombreux joueurs et joueuses ont prévu de découvrir la suite des aventures de Cloud sur PC. De ce fait, certains se demandent, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous posez cette question, sachez que la réponse est positive :. Square Enix a, notamment, partagé cette information via une publication sur le compte Twitter/X du jeu mais aussi sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart situé sur la droite, nous pouvons, effectivement, lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».Remarquons qu'à cet endroit, les développeurs précisent que les manettes Xbox et PS5 (DualSense) sont prises en charge. Celle PS4, soit la DualShock, peut également être utilisée, mais seulement en USB. De ce fait, si vous souhaitez profiter de, plutôt qu'avec le clavier et la souris, il vous suffit de brancher votre contrôleur en filaire ou bien en Bluetooth (en fonction des possibilités d'un point de vue connectique de votre périphérique). C'est, d'ailleurs, recommandé par l'équipe de développement.Pour conclure, rappelons queest disponible sur PS5 ainsi que sur PC (notamment via Steam et via l'Epic Games Store). La version PS5 du jeu est sortie à la fin du mois de février 2024 tandis que le portage PC est arrivé le 23 janvier 2025.