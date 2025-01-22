Final Fantasy 7 Rebirth : Des récompenses gratuites prévues, voici comment les obtenir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2025 à 14h50
Pour la sortie de la version PC de Final Fantasy 7 Rebirth, des récompenses sont à récupérer gratuitement. Nous vous expliquons comment les obtenir.
Final Fantasy 7 Rebirth : Des récompenses gratuites prévues, voici comment les obtenir
À l'occasion de la sortie de la version PC de Final Fantasy 7 Rebirth, qui est fixée au 23 janvier 2025, et dans le cadre du Twitch Drops Fest de cette année, des Twitch Drops sont prévus afin que les joueurs et les joueuses puissent récupérer quelques récompenses, soient des items qui se rendront utiles lors de leur périple aux côté de Cloud.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment obtenir les récompenses des Twitch Drops, liés au lancement de Final Fantasy 7 Rebirth sur PC.

Comment obtenir les Twitch Drops Final Fantasy 7 Rebirth pour la sortie du portage PC ?

La procédure à suivre pour participer aux Twitch Drops de Final Fantasy 7 Rebirth, qui ont lieu en raison de la sortie du portage PC, est plutôt simple et fonctionne comme tous les autres événements du même genre. Toutefois, afin que cela soit plus clair et que vous ne perdiez pas trop de temps, voici la marche à suivre :
  • Liez votre compte Square Enix à votre compte Twitch.
  • Regardez des streamers jouer à Final Fantasy 7 Rebirth pour être éligible aux récompenses.
    • Vérifiez bien que la mention « Drops activés » est indiquée sur la chaîne Twitch du streamer en question.
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Les récompenses Twitch Drops liées au lancement de la version PC de Final Fantasy 7 Rebirth

En ce qui concerne les récompenses prévues, voici ce que vous pouvez récupérer gratuitement, à compter du 23 janvier prochain, en regardant un streamer jouer à Final Fantasy 7 Rebirth sur PC, et ce, jusqu'au 5 février 2025. Pour le moment, nous ne connaissons pas le temps de visionnage à atteindre afin de les débloquer, mais cela sera, sans nul doute, précisé très bientôt.
  • Kupo Charm : Un accessoire qui permet d'augmenter le nombre de ressources extraites.
  • Survival Set : Un ensemble d'objets, qui comprend notamment des potions et des éthers.
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Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer sur la page pour la voir apparaître en jeu. Vous la recevrez automatiquement via la messagerie in-game.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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