FIFA 23 : Date de sortie, gameplay, nouveautés, tout savoir

Date de sortie FIFA 23

Nouveautés FIFA 23

Sur quelles plateformes sort FIFA 23 ?

Gameplay et trailer de FIFA 23

Durant ce mois de juillet 2022, EA Sports a levé le voile sur l'opus annuel de la licence, avec une bande-annonce et quelques détails. Afin que vous ne soyez pas perdu avec toutes les nouveautés qui ont été annoncées, et qui le seront tout au long de cet été, voici un article récapitulatif, continuellement mis à jour, à propos deCommençons par ce qui intéresse le plus les joueurs. La, soit le dernier vendredi du mois, comme ce fut dans les habitudes d'EA Sports avant le COVID-19. Vous pouvez par ailleurs d'ores et déjà précommander les différentes éditions et profiter de bonus À l'heure où ces lignes sont écrites, les nouveautés n'ont pas encore été réellement présentées. Mais nous savons cependant que les modes Carrière, Club Pro et FUT recevront plusieurs nouveautés majeures, dans le but d'améliorer l'expérience. D'ailleurs, concernant le mode FUT, sachez que le cross-play sera enfin disponible , après des années d'attente.Nous savons aussi qu'un mode Coupe du monde arrivera gratuitement pour tous les joueurs. En fin d'année pour la Coupe du monde masculine, au Qatar, en fin de saison pour la Coupe du monde féminine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Concernant celles et ceux qui jouent avec les commentateurs français, sachez que nous aurons le droit à un nouveau duo , composé de d'Omar Da Fonseca et de Benjamin Da Silva.Pour le reste, les ajouts et changements majeurs seront ajoutés au fil du temps.Pour le moment,. Comme toujours, la version Switch sera différente des autres, pour proposer un contenu moindre.Actuellement, nous n'avons eu le droit qu'à une seule, ne nous montrant malheureusement pas grand-chose sur le jeu. De nouvelles images sont attendues très vite.Rendez-vous dès le 30 septembre,, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Stadia. En attendant, vous pouvez toujours suivre l'actualité de FIFA 23 par le biais de notre portail dédié . Rappelons qu'il s'agit du dernier opus FIFA développé par EA Sports, puisque le partenariat entre les deux entités prend fin.