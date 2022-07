FIFA 23 : Le cross-play, comment fonctionne-il ?

Comment fonctionne le cross-play sur FIFA 23 ?

FUT Division Rivals (sans la Coop)

FUT Champions

FUT Draft

FUT Online Friendlies

Les saisons en ligne

Après des années d'attente, EA Sports a confirmé l'arrivée du. Il s'agit d'une demande qui était faite par la communauté chaque année, sans que les développeurs ne l'ajoutent, malgré la présence du cross-play sur certains jeux EA, tels qu'Apex Legends. Pour rappel, lepermet de jouer entre PC, PlayStation et Xbox sans aucun problème.Ainsi, à partir de, il sera possible de jouer ensemble, bien qu'il existe quelques règles et contraintes. Pour que vous ne soyez pas perdu, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir sur lePour faire simple et que les choses soient comprises plus rapidement, une image a été partagée par EA Sports, laquelle montre toutes les possibilités duComme vous pouvez le voir, les joueurs seront répertoriés en deux catégories : PS4/Xbox One d'un côté et PC/PS5 et Xbox Series (et Stadia) de l'autre. Celles et ceux évoluant sur PS4 et Xbox One ne pourront jouer qu'entre eux, que ce soit entre amis ou contre d'autres joueurs, dans tous les modes de jeu. Celles et ceux évoluant sur PC/PS5 et Xbox Series auront également accès aux mêmes choses, mais ne pourront pas affronter des personnes sur l'ancienne génération de consoles, et vice-versa.Concernant les modes dans lesquels le cross-play est actif, sans surprise, tous les modes ou presque sont concernés sur FUT :Toutefois, le cross-play n'est pour le moment pas prévu pour arriver sur le mode Club Pro, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la communauté. Cela pourrait toutefois changer, auquel cas l'article sera mis à jour.L'autre changement majeur avec l'arrivée duest la centralisation du marché des transferts, mais dans une autre logique que les informations indiquées sur le tableau. Pour, le marché des transferts regroupera d'un côté celles et ceux étant sur PS4/PS5/Xbox One et Xbox Series, et de l'autre ceux sur PC. De fait, les joueurs consoles auront leur marché, et les joueurs PC également.Enfin, sachez quesera normalement activé de base, bien que chaque joueur soit en mesure de le désactiver si besoin.En attendant la sortie de, nous rappelons qu'il est d'ores et déjà possible de le précommander pour récupérer des bonus de précommande