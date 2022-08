FIFA 23 : FUT présente ses nouveautés (nouvelle monnaie, nouveau collectif, etc.)

Les nouveautés de FUT sur FIFA 23

Nouveau collectif

Nouvelle monnaie

Chaque année, les joueurs de FIFA et de son mode Ultimate Team ont le droit à quelques changements, plus ou moins importants, visant à améliorer l'expérience. Pour, la communauté devrait être ravie, étant donné que, qui n'est pas premium.. Pour FIFA 23,. Chaque joueur pourra obtenir trois étoiles, montant donc le collectif maximum d'une équipe à 33 étoiles. Cependant, EA Sports a fait un choix non négligeable, celui de ne plus obliger deux joueurs du même championnat/club à être côte à côte pour augmenter le collectif. En effet, deux joueurs du même club auront le même apport, qu'ils jouent à côté ou à des postes opposés, le but étant de permettre davantage de possibilités. Le tout sera encore jugé sur la nationalité, le championnat et le club. Comme nous pouvons le voir dans la présentation, cela nous donne un peu plus d'options dans la création, mais le but est toujours d'avoir 33 étoiles. Les cartes icônes, quant à elles, auront toujours les trois étoiles.Les développeurs expliquent que, et ne plus voir des BU passer MC lors de la création de l'équipe, simplement pour obtenir des liens verts. Les joueurs pourront encore appliquer un changement de poste, mais seulement en rapport avec la carrière du joueur., qui pourra être récupérée via les « Moments ». Il s'agit de petits défis à faire lors d'un match, en majeure partie, permettant de récupérer des Stars. Ces Stars permettent ensuite d'acheter des packs, et donc de potentiellement obtenir des joueurs majeurs pour votre équipe. Ces défis arriveront avec le contenu saisonnier de FIFA 23.Pour le reste, la vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, mentionne l'arrivée du cross-play (vous pouvez d'ailleurs retrouver le fonctionnement du cross-play sur FIFA 23 ici ), mais aussi la personnalisation du stade et du club, toujours aussi poussée, pour celles et ceux qui souhaitent modifier chaque élément.Rappelons que la sortie deest programmée pour le 30 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Plusieurs éditions sont bien évidemment disponibles, avec des bonus de précommande . Vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire