FIFA 23 : Détails des différentes éditions et bonus de précommande

Bonus de précommande FIFA 22

Élément joueur Équipe de la Semaine 1 (TOTW 1)

Kylian Mbappé en prêt 5 matchs

Choix joueur Ambassadeur FUT en prêt 3 matchs au choix

Talent en mode Carrière

Détails des différentes éditions de FIFA 22

Édition Ultimate FIFA 22

Offre limitée dans le temps (jusqu'au 21 août) - Héros FUT FIFA World Cup

Élément joueur À surveiller

3 jours d'accès en avant-première

4 600 Points FIFA

EA Sports a partagé la première bande-annonce dece 20 juillet. Bien évidemment, suite à cette révélation, le studio a annoncé que les précommandes étaient, d'ores et déjà, ouvertes, permettant de récupérer quelques bonus, quelle que soit l'édition choisie.Actuellement, seules deux éditions ont été annoncées, la standard et l'Ultimate. Nous vous présentons ci-dessous leur contenu et tout ce qu'il y a à savoir à leur sujet.Tous les joueurs qui ont précommandépourront récupérer les éléments suivants :Si vous ne souhaitez pas vous contenter de l'édition standard, qui ne propose que le jeu, donc, une autre est proposée par EA Sports, avec de meilleurs bonus, notamment pour le mode FUT.Comme nous vous le disions ci-dessus, seule une édition spéciale a été annoncée, l'édition Ultimate, vendue 79,99 euros sur PC et 99,99 euros sur consoles. Outre les bonus de précommandes, voici ce que vous obtiendrez en le précommandant :Il se peut que d'autres éditions soient annoncées prochainement, auquel cas l'article sera mis à jour. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site officiel En attendant, nous rappelons quearrivera cette année le 30 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Il profitera de plusieurs nouveautés, notamment le cross-play pour le mode FUT, et d'un mode spécial coupe du monde plus tard dans l'année.