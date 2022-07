FIFA 23 proposera un nouveau duo de commentateurs

Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, nouvelles voix de FIFA

En tant que fans absolus de football, la franchise EA SPORTS FIFA est incontournable dans notre quotidien. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à ce jeu extrêmement populaire et de pouvoir apporter notre style propre aux commentaires dans cette nouvelle édition. C’est un véritable honneur de pouvoir rythmer les matches des joueurs et d’annoncer les moments les plus spectaculaires de leur parcours de jeu.

- Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, nouvelles voix de FIFA 23.

. Après un an de solitude, à la suite de la suppression de Pierre Ménès, Hervé Mathoux va laisser son poste de commentateur à deux nouvelles personnes, pour insuffler un vent de fraîcheur, qui devrait ravir les joueurs, sans aucun doute possible.La France ne manque pas de qualité au niveau des commentateurs, notamment sur certaines chaînes, et EA Sports est allé puiser sur BeIn Sports pour trouver son nouveau duo, qui sera donc d'. Ces deux derniers sont appréciés par une grande partie des amateurs de football, qui réclamaient leur arrivée sur la licence FIFA depuis quelques années. Cela se fera finalement par le biais de, dès la fin du mois de septembre.Le duo, connu notamment par les suiveurs de la Liga, mais pas que, a travaillé durant de longs mois sur les dialogues, ce qui a été assez éprouvant selon leurs mots, bien qu'ils réalisent sans aucun doute un rêve. Leur expérience en tant que commentateurs est bien évidemment un plus, dont vont profiter les joueurs, qui s'étaient très probablement lassés des phrases répétées chaque année, bien que Hervé Mathoux ait été excellent dans son rôle.Si aucun réel extrait n'a pour le moment été partagé, nous devrions retrouver la complicité du duo, mais aussi la passion qui les anime depuis de nombreuses années.Nous aurons l'occasion de les entendre dans presque tous les modes de jeu, tels que Mode Carrière, FUT, Saisons, ou Coup D'Envoi. Pour ce qui est de, sa sortie est prévue pour le 30 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, le précommander