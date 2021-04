Le Brésil souhaite interdire les loot boxes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis plusieurs années, notamment suite au scandale lié à Star Wars: Battlefront 2, de nombreuses instances se sont intéressées aux loot boxes. Si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'un mécanisme qui permetDe nombreux éditeurs ont recours à cette pratique, notamment Electronic Arts sur FIFA, l'un des jeux les plus populaires du monde, ce qui a poussé plusieurs gouvernements, notamment aux Pays-Bas, à limiter voire interdire cette pratique. Il y a quelques semaines, c'est en Allemagne que les loot boxes ont été au centre des débats, puisque l'objectif serait d'interdire tous les jeux proposant des loot boxes aux mineurs , pour limiter les risques d'addiction ou de dépenses non contrôlées.Plus récemment,, qui peut être très dangereuse chez les jeunes joueurs. Les autorités brésiliennes viennent en effet de lancer une enquête, suite à la recommandation de la National Association of Child and Adolescent Defense Centers (ANCED),. Si cette interdiction est approuvée, toutes les sociétés qui proposent des loot boxes (EA, Konami, Nintendo et Riot Games pour ne citer qu'elles) devront alorsselon The Esport Observer . Sont notamment concernés FIFA LoL ou encore CSGO , jeux et licences populaires dans le pays.