L'Allemagne souhaite interdire les jeux avec des loot boxes aux mineurs

Depuis de nombreuses années, les différents gouvernements se sont attaqués à la problématique des loot boxes, qui peut ressembler à un jeu d'argent dans son côté aléatoire. Dans de (trop) nombreux jeux,, ce qui encourage le joueur à retenter sa chance, encore et encore.Récemment, nous avons appris que selon une étude, les joueurs pourraient dépenser 20 milliards de dollars en 2025 pour avoir ce contenu supplémentaire en jeu . Toutefois, les dépenses seront moins importantes si plusieurs pays les interdisent, où appliquent des restrictions.Le pays outre-Rhin vient effectivement de modifier son texte relatif à la protection de l'enfance, qui vise à protéger les plus jeunes face à de nombreuses choses, notamment les jeux d'argent et les possibles addictions. Même s'il n'a pas encore été validé,, ce qui, sur le papier, devrait limiter l'accessibilité aux mineurs. D'autant plus qu'en Allemagne, le pays propose sa propre classification, en plus du traditionnel PEGI.Même si une grande partie de ces jeux sont des jeux mobiles, plusieurs jeux disponibles sur consoles et PC sont concernés, dont les franchises FIFA et NBA 2K , avec les packs à ouvrir, qui font polémique depuis de nombreuses années.