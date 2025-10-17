Fellowship : Quel héros choisir pour commencer le jeu ?

Découvrez les héros jouables sur Fellowship au cours de sa sortie en accès anticipé en octobre 2025 dans cet article.
Fellowship
est disponible depuis le 16 octobre 2025 en accès anticipé sur Steam
, et pour commencer à parcourir les donjons et à progresser, il est impératif d'incarner un héros parmi 9 possibilités. Nous vous présentons ici les personnages jouables sur Fellowship,
pour vous aider à effectuer votre choix et savourer ensuite l'expérience dynamique du MODA de Chief Rebel.
Quel héros incarner sur Fellowship ?
Fellowship
est un jeu axé sur les donjons, qu'il vous faut compléter avec 3 autres joueurs en respectant la trinité classique des MMORPG, à savoir, tank, heal et DPS.
Pour faire un bon choix de héros
, il est donc impératif de définir d'abord quel rôle vous souhaitez remplir.
Si vous n'avez aucune préférence, nous vous recommandons de vous diriger vers un tank ou un healer, ce qui réduira la durée des files d'attente à haut niveau. Même si certains champions sont plus simples à prendre en main que d'autres, il est tout de même plus pertinent de s'orienter vers un gameplay qui vous attire.
Or, pour cela, il faut connaître les attributs des héros disponibles avec l'accès anticipé.
Quels héros sont jouables avec l'accès anticipé de Fellowship ?
Pour que vous compreniez mieux à quoi vous attendre avec chaque héros de Fellowship
, nous les comparerons à des classes de WoW. En effet, les personnages du MODA respectent des archétypes
bien connus des amateurs de MMORPG, si bien que vous devriez rapidement repérer celui qui vous correspond le plus.
Tanks
Helena, l'As de la GuerreHelena
est probablement plus simple à prendre en main que Meiko, et son gameplay, axé sur sa Robustesse, vous rappellera celui du Guerrier Protection voire du Paladin. Il s'agit d'un tank classique, évoluant en mêlée avec un bouclier, doté de bonnes résistances et capacités à générer de la menace.
Meiko, l'Âme sœurMeiko
propose un style de jeu basé sur des mécaniques de combos de capacités, et elle dispose de compétences lui permettant de survivre à des attaques puissantes. Elle peut infliger de lourds dégâts en faisant bon usage de ses techniques martiales, ce qui la rapproche en un sens du Moine Maître-brasseur.
Healers
Sylvie, la Fille de la ForêtSylvie
vous fera sans doute penser à une Druidesse, puisqu'elle est une changeforme élevée dans les bois. Elle conviendra très bien à tous ceux qui aiment jouer avec des familiers, car elle invoque des papillons et des plantes pour guérir ses alliés sur la durée ou attaquer ses adversaires. Elle possède d'importants CD de healing, et inflige des dégâts appréciables pour un soigneur, mais il faudra vous entraîner un peu avant de la maîtriser.
Vigour, le Sculpte-LumièreVigour
est un nain en mesure de prodiguer de puissants soins de zone et de protéger ses alliés, tout en châtiant ses adversaires. Il doit savoir reconnaître les bons moments pour lancer chaque compétence, sans oublier de gérer correctement ses ressources, ce qui le rapproche du Prêtre.
DPS
Rime, l'Augure de l'HiverRime
est un caster, proche du Mage Givre ou Arcanes. Elle peut occasionner des dégâts impressionnants avec ses orbes de l'hiver, mais cela passe par la maîtrise des mécaniques de dépense et de génération de ressources (suivant un fonctionnement similaire à Vigour sur ce point).
Tariq, le Seigneur du Tonnerre
Tariq
est incontestablement celui que vous choisirez si vous êtes un Guerrier dans l'âme. Il évolue en mêlée et déchaîne sa rage avec des attaques frontales, et est armé d'un marteau. Plus il gère correctement sa fureur, plus il peut administrer des coups puissants.
Mara, la Lame dévoranteMara
est l'assassin de Fellowship
, et son style de jeu se rapproche fortement de celui du Voleur : camouflage, points de combo, poisons. Elle évolue au corps à corps et peut générer des attaques dévastatrices une fois maîtrisée.
Elarion, le MarchecielElarion
est un archer, et sera le choix le plus judicieux pour les amateurs de Chasseur. Son objectif est d'accumuler de la lucidité pour la dépenser ensuite dans des coups puissants. Il est plutôt facile à contrôler, et son positionnement à distance devrait aider les nouveaux joueurs à bien appréhender Fellowship
.
Ardeos, le Pyromancien
Ardeos vous fera penser à la fois au Mage Feu et au Démoniste Destruction. Il élimine ses adversaires avec des dégâts de feu sur la durée, en accumulant des braises. Celles-ci deviennent ardentes en faisant appel à ses compétences de base, et lui permettent ainsi de lancer Détonation, une attaque qui ajoute des dégâts directs en rafale.
Alors, quel héros incarnerez-vous pour faire vos premiers pas sur Fellowship ?
commentaire (0)