Fellowship est disponible en accès anticipé, et ce MODA pourrait vous séduire

Fellowship, le MODA du studio Chief Rebel, est sorti en accès anticipé le 16 octobre 2025. Apprenez-en un peu plus à ce sujet dans cet article.
Si vous aimez les MMO mais que vous n'avez ni le temps ni l'envie de passer des heures à farmer pour vous crafter de l'équipement ou des consommables, alors Fellowship
est sans doute fait pour vous. Découvrez un premier aperçu de Fellowship
par ici.
Qu'est-ce que Fellowship ?
Fellowship est un MODA
(Multiplayer Online Dungeon Adventure), c'est-à-dire un jeu dans lequel vous devez coopérer avec 3 autres participants pour parcourir des donjons, dont la difficulté s'ajuste au fur et à mesure de votre progression.
Il est ainsi impératif de faire preuve à la fois de stratégie et de réactivité, et de choisir un rôle qui vous convient parmi la trinité classique des MMO tels que WoW : Tank, Heal ou DPS.
L'objectif du studio Chief Rebel avec Fellowship
est de proposer un gameplay similaire à celui des MMORPG, mais sans passer par la phase souvent interminable de montée en niveau dans un monde ouvert.
Concrètement, vous démarrez directement l'aventure comme si vous aviez atteint l'end game, sans n'accomplir de quêtes secondaires,
et en incarnant un héros
au choix parmi plusieurs possibilités.
Entre le MMORPG, le MOBA et l'ARPG, Fellowship
semble prometteur, et idéal pour tous ceux qui aiment le PvE et qui n'ont pas suffisamment de temps pour s'investir dans un jeu comme World of Warcraft ou Final Fantasy. Après avoir terminé l'introduction, vous atterrirez dans une base
, à partir de laquelle vous pourrez attendre d'entrer en donjon et faire de l'artisanat. L'objectif principal est alors d'améliorer votre équipement et vos talents
, dans l'optique de réussir des instances de plus en plus complexes, se rapprochant à haut niveau du Mythique de WoW. L'interface
vous rappellera d'ailleurs les possibilités offertes avec le titre de Blizzard, et est personnalisable à plusieurs niveaux.
Où acheter Fellowship ?
Depuis le 16 octobre 2025, Fellowship est disponible en accès anticipé via la plateforme Steam.
Même s'il est affiché à un prix de 24,99 €, une réduction de 10 % est appliquée jusqu'au 23 octobre, soit 22,05 €.
Aucun abonnement mensuel ne s'ajoute à l'addition, et vous ne retrouverez aucun aspect proche de pratiques pay-to-win
. Notez que Fellowship s'améliorera au fil du temps, et que cette version n'est pour l'instant que partielle.
De notre côté, nous pensons que Fellowship
vaut sans aucun doute le coup d'être testé, malgré les quelques problèmes survenus au cours de la soirée de son lancement. Ce titre semble prometteur et propose un divertissement rafraîchissant, accessible à tous types de profils, reste maintenant à savoir de quelle façon Chief Rebel renouvellera son contenu pour qu'il continue à captiver la communauté naissante à long terme.
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