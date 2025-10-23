Fellowship : L'ajout de cette fonctionnalité est demandé par les joueurs

Les joueurs de Fellowship ont discuté sur Reddit de l'ajout d'une fonctionnalité élémentaire sur Reddit en octobre 2025, une semaine après la sortie du MODA en accès anticipé.
Fellowship
, le MODA de Chief Rebel, est sorti en accès anticipé depuis le 16 octobre 2025, et même si le jeu propose un nouveau genre dynamique et rafraîchissant, il n'est pas encore parfait. Les joueurs ont commencé à partager leurs impressions par l'intermédiaire de Reddit, et une de leurs demandes devrait attirer l'attention des développeurs.
« Ce jeu a besoin d'une minimap »
Plus la difficulté augmente sur Fellowship
, plus il est nécessaire de suivre des itinéraires précis dans les donjons, pour répondre aux exigences du chronomètre. Si les DPS et les healers se contentent souvent de suivre le tank, les choses ne sont pas si simples pour ceux qui incarnent Meiko ou Helena, l'une des raisons étant l'absence de minimap.
Actuellement, il est nécessaire de consulter sa carte pour y voir plus clair, et cette dernière prend une place majoritaire sur votre écran lorsqu'elle est activée. Les joueurs ont alors évoqué ce point sur Reddit, en priant les développeurs d'ajouter une mini-carte
au cours des prochaines mises à jour.
This game needs a minimap
byu/blukkie infellowshipgame
Il est vrai qu'un tel ajout faciliterait l'apprentissage des routes et l'orientation globale au sein du donjon.
Même si cela deviendra automatique au fil du temps chez les joueurs les plus assidus, une minimap apporte en général beaucoup, et bien souvent, ce n'est que lorsque nous en sommes privé que nous nous rendons compte de sa valeur. Les tanks pourraient ainsi gagner du temps, et éviter de faire patienter leurs coéquipiers entre les groupes d'ennemis.
Les développeurs ne se sont pas encore exprimés sur ce point, mais Fellowship
n'en est qu'à sa phase d'accès anticipé. Cette présaison peut donc être considérée comme une phase de tests approfondis, c'est pourquoi nous avons bon espoir que la communauté soit écoutée. Une minimap pourrait faire son entrée d'ici quelque temps, mais pour en être certain, restez à l'affût et ne manquez rien de l'actualité du MODA.
commentaire (1)
Oui, il y a un trou en haut à droite qui me perturbe perso kek