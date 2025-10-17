Fellowship : Comment modifier les raccourcis clavier ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 octobre 2025 à 19h08
Retrouvez des informations relatives à la configuration des raccourcis clavier sur Fellowship dans cet article.
Fellowship : Comment modifier les raccourcis clavier ?
Fellowship, le MODA du studio Chief Rebel, est disponible en accès anticipé depuis le 16 octobre 2025, et pour bien démarrer cette expérience unique axée sur les donjons, il faut d'abord configurer son interface. Le jeu bénéficie d'un outil permettant de positionner vos frames à votre guise, qui vous rappellera peut-être Elvui si vous jouez à WoW. Après après avoir complété cette première étape vient le moment de lire vos sorts et de choisir vos raccourcis. Pour vous aider, nous vous expliquons ici comment modifier les binds sur Fellowship.

Les raccourcis clavier des compétences sur Fellowship, comment les personnaliser ?

Il est toujours plus aisé de sélectionner soi-même ses raccourcis clavier sur des jeux, surtout lorsque son personnage dispose d'un nombre important de sorts. Sur Fellowship, il vous suffit de consulter vos barres d'action, puis de cliquer sur celui dont vous souhaitez changer le bind. Il vous sera demandé de supprimer le raccourci existant, avant d'en enregistrer un nouveau en tapant sur votre clavier la touche voulue. Notez que si votre souris propose de créer des macros, alors il est possible d'inclure des raccourcis de souris sur le MODA.

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Modifier les touches de déplacement sur Fellowship

En achetant Fellowship pendant l'accès anticipé, il se peut que les déplacements soient configurés par défaut pour un clavier QWERTY. Pour changer cela et passer au format ZQSD, il est nécessaire de vous rendre dans l'onglet Entrée du panneau Paramètres (Échap → Paramètres → Entrée). Comme pour les sorts, il vous sera demandé de supprimer le premier bind avant d'appliquer le nouveau.

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En vérité, la configuration de votre interface et du clavier n'exige que peu d'efforts. Fellowship propose diverses options pour faciliter votre progression en amenant autant de lisibilité que possible, par exemple le fait de masquer les barres d'action (une fois que vous aurez retenu tous vos raccourcis). Ne soyez donc pas effrayé par l'idée de passer des heures de configuration, car après tout, les développeurs ont pour objectif d'offrir un gameplay proche du MMORPG, mais sans ses contraintes !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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