FC 27 : Pas de nouveaux PlayStyles, mais de nombreux changements, voici les détails

EA Sports prépare une révolution pour FC 27. Face à la suprématie des Styles de jeu, les développeurs ont décidé de rééquilibrer le gameplay. Les statistiques pures reprennent le pouvoir, marquant la fin des animations surpuissantes qui dominaient les terrains virtuels.

EA Sports a officiellement dévoilé les contours du gameplay de FC 27, et les habitués du mode Ultimate Team vont devoir revoir leurs stratégies. Depuis leur introduction, les Styles de jeu ont largement dicté la méta, rendant parfois les statistiques de base presque obsolètes. Pour FC 27, le studio a pris une décision radicale en redonnant aux attributs des joueurs leur importance d'antan.

La fin de la suprématie des PlayStyles

L'annonce a fait l'effet d'une bombe au sein de la communauté, tout du moins pour une certaine partie, puisque l'autre est heureuse de cette nouvelle. Aucun nouveau Style de jeu ne sera introduit dans FC 27, et la majorité des capacités existantes subissent un affaiblissement notable. L'objectif est de réduire l'écart de performance entre les joueurs possédant un Style de jeu spécifique et ceux se reposant uniquement sur leurs statistiques naturelles.

Les développeurs ont entendu les retours des joueurs concernant la puissance disproportionnée de certaines animations.

Notre objectif pour FC 27 est d'affiner l'équilibre entre les PlayStyles et les Attributs afin que les deux aient un impact significatif sur la performance du joueur sans donner l'impression d'être surpuissants.

Cette philosophie se traduit par une refonte globale du système. Désormais, un joueur avec une excellente note en tir mais sans le Style de jeu associé pourra rivaliser avec une carte moins bien notée mais dotée de la fameuse capacité spéciale.











La liste complète des capacités modifiées

Comme promis, voici une liste communiquée par EA sur les Styles de jeu qui subissent un rééquilibrage dans ce nouvel opus. Les développeurs n'ont épargné aucun des favoris de la communauté, y compris le fameux tir en finesse.

Tir en finesse : La vitesse d'animation et l'efficacité dépendent désormais beaucoup plus des attributs de base. L'écart entre un tir classique, un Tir en finesse et sa version plus est considérablement réduit.

: La vitesse d'animation et l'efficacité dépendent désormais beaucoup plus des attributs de base. L'écart entre un tir classique, un Tir en finesse et sa version plus est considérablement réduit. Dribbleur technique : La différence de fluidité entre le niveau classique et le niveau supérieur est atténuée pour offrir un meilleur équilibre global.

: La différence de fluidité entre le niveau classique et le niveau supérieur est atténuée pour offrir un meilleur équilibre global. Interception : Les joueurs sans cette capacité, mais avec une forte note en défense, voient leur portée et leurs chances de conserver le ballon grandement améliorées.

: Les joueurs sans cette capacité, mais avec une forte note en défense, voient leur portée et leurs chances de conserver le ballon grandement améliorées. Rapide : Le bonus de vitesse appliqué aux animations de dribble est légèrement diminué, rapprochant ainsi les joueurs avec et sans ce style.

: Le bonus de vitesse appliqué aux animations de dribble est légèrement diminué, rapprochant ainsi les joueurs avec et sans ce style. Foulée rapide : Le gain de vitesse lors des accélérations est réduit. L'attribut d'accélération pur redevient le facteur déterminant.

: Le gain de vitesse lors des accélérations est réduit. L'attribut d'accélération pur redevient le facteur déterminant. Passe fusante : L'avantage qui diminuait l'erreur de contrôle pour le destinataire du ballon est tout simplement supprimé.

: L'avantage qui diminuait l'erreur de contrôle pour le destinataire du ballon est tout simplement supprimé. Tiki-taka : Le bonus de vitesse de lecture et la réduction d'erreur de contrôle disparaissent, recentrant la capacité sur le jeu de passes rapides.

: Le bonus de vitesse de lecture et la réduction d'erreur de contrôle disparaissent, recentrant la capacité sur le jeu de passes rapides. Lutte : Les joueurs classiques accélèrent désormais plus vite en mode lutte, tandis que le bonus de sortie de lutte des versions spéciales est revu à la baisse.

: Les joueurs classiques accélèrent désormais plus vite en mode lutte, tandis que le bonus de sortie de lutte des versions spéciales est revu à la baisse. Tête précise : Le bonus de précision accordé par les deux niveaux de cette capacité est rééquilibré vers le bas.

: Le bonus de précision accordé par les deux niveaux de cette capacité est rééquilibré vers le bas. Tir rasant appuyé : Le gain de vitesse de frappe est supprimé. Seuls les attributs principaux et la jauge de puissance définiront désormais la vitesse du ballon, bien que le bonus de précision soit conservé.

Ces changements profonds permettront très probablement d'avoir plus de variété dans les compositions d'équipes, sans se focaliser sur les PS, qui pouvaient largement dicter la création du 11.

Rendez-vous le 25 septembre 2026, sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One pour la sortie de FC 27. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.