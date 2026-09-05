FC 27 : Les configurations PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 septembre 2026 à 11h00
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FC 27.
FC 27 : Les configurations PC

Comme chaque année, quelques semaines après la rentrée scolaire, l'opus annuel de FIFA, renommé en EA SPORTS FC depuis trois ans maintenant, débarque sur les consoles, mais aussi sur PC. De plus en plus de joueurs optent pour la version sur ordinateur, par souci de simplicité ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas ou plus de consoles, d'autant plus que cette version promet cette année d'être plus poussée.

Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs se demandent quelles sont les configurations PC de FC 27, pour savoir s'ils sont en mesure de le faire tourner ou non.

Configurations PC FC 27

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de FC 27, sachez qu'elles sont très abordables et bien qu'elles changent légèrement, devraient convenir à la majeure partie de la communauté.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de FC 27 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée de FC 27

  Configuration minimale Configuration recommandée Configuration High Configuration Ultra
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
ou
AMD Radeon RX 570		 NVIDIA GeForce GTX 1660
ou
AMD Radeon RX 5600 XT		 NVIDIA GeForce RTX 3060
ou
AMD Radeon RX 6600 XT		 NVIDIA GeForce RTX 4070
ou
AMD Radeon RX 7800 XT
VRAM 4 Go 6 Go 8 Go 12 Go
Processeur Intel Core i5-6600K (4 cœurs / 4 threads)
ou
AMD Ryzen 5 1600 (6 cœurs / 12 threads)		 Intel Core i7-6700 (4 cœurs / 8 threads)
ou
AMD Ryzen 7 2700X (8 cœurs / 16 threads)		 Intel Core i7-10700 (8 cœurs / 16 threads)
ou
AMD Ryzen 7 3700X (8 cœurs / 16 threads)		 Intel Core i9-12900K (16 cœurs / 24 threads)
ou
AMD Ryzen 7 7800X3D (8 cœurs / 16 threads)
Mémoire 8 Go de RAM
(DDR4 dual channel)		 12 Go de RAM
(dual channel)		 16 Go de RAM
(dual channel)		 32 Go de RAM
(dual channel)
Système d'exploitation Windows 10/11 64 bits Windows 10/11 64 bits Windows 11 64 bits Windows 11 64 bits
DirectX DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12
Stockage requis 100 Go HDD 100 Go SSD 100 Go SSD 100 Go SSD

Miniature vidéo

Le rendez-vous est fixé au 25 septembre pour le lancement mondial de FC 27. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une petite réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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