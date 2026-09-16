FC 27 : Son Platine/100 % enfermé derrière un paywall

La course au trophée Platine prendra une tournure inattendue dans FC 27. Pour la première fois, débloquer l'ultime récompense nécessite de compléter un passe de combat premium. Une décision qui relance le débat sur la monétisation agressive et l'accessibilité des succès pour les joueurs acharnés.

La chasse aux trophées et aux succès a toujours été un moyen amusant de prolonger la durée de vie d'un jeu vidéo. Pourtant, la situation devient beaucoup moins amusante lorsqu'un développeur décide de lier ces récompenses virtuelles à des dépenses bien réelles. C'est exactement ce qui se passe avec le prochain opus de la célèbre simulation de football d'Electronic Arts. La liste des trophées de FC 27 a fuité et elle inclut un objectif qui risque de faire grincer des dents de nombreux passionnés.

Un trophée Platine caché derrière un mur payant

Le succès en question, intitulé « Tous à bord du passe premium », demande aux joueurs de débloquer et de terminer entièrement tous les niveaux d'un passe premium. Il ne s'agit donc pas du parcours gratuit, mais bien de sa version payante. Dans les derniers épisodes, ce précieux sésame coûtait la somme astronomique de 500 000 pièces Ultimate, une devise virtuelle qui demande un temps de jeu colossal pour être amassée.











Pour contourner cette longue phase de collecte, l'éditeur propose évidemment des raccourcis monétisés. Les joueurs peuvent dépenser de l'argent réel pour acquérir 1000 points UT et ainsi débloquer le passe. Ceux qui refusent de passer par la boutique intégrée peuvent également se tourner vers l'édition Ultimate du jeu, plus onéreuse, qui inclut un passe premium d'office. Une version encore plus coûteuse permet même d'en obtenir cinq.

Ainsi, il n'est pas obligatoire de dépenser des sous pour valider ce trophée, mais il faudra jouer longtemps pour récolter ces 500 000 pièces, et encore plus pour y venir à bout, ce qui n'est pas bien vu par les joueurs.

Une stratégie de monétisation de plus en plus agressive

Il n'est pas difficile de lire entre les lignes. L'entreprise encourage fortement sa communauté à dépenser de l'argent supplémentaire. Le temps nécessaire pour compléter ce passe est tel que la plupart des utilisateurs n'auront d'autre choix que de sortir leur carte bancaire s'ils souhaitent obtenir le fameux trophée Platine sur PlayStation ou les 1000 points de Gamerscore sur XBOX sans devoir jouer très longtemps.

Cette mécanique transforme une simple récompense de complétion en un véritable achat de luxe au sein du mode Ultimate Team.

Cette situation met en lumière une réalité inquiétante pour les chasseurs de trophées. Au delà de l'aspect financier, il s'agit d'un succès limité dans le temps. Si un joueur arrive à la fin du cycle de vie de FC 27 sans avoir terminé le passe premium, il sera définitivement bloqué.

Bien que les jeux multijoueur aient toujours eu des trophées liés à des serveurs éphémères, l'ajout d'une « barrière financière » temporelle marque un tournant majeur dans l'industrie.

La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, mais nous vous expliquons comment y jouer en avance. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction.