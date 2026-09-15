FC 27 accès anticipé : Comment jouer en avance ?

De nombreux utilisateurs pourront jouer à FC 27 avant sa sortie. Si vous êtes intéressé pour découvrir l'expérience en accès anticipé (early access), nous vous expliquons comment faire.

Trois ans après le changement de nom de la licence FIFA, EA SPORTS FC est bel est bien de retour en ce mois de septembre, avec une nouvelle version et quelques améliorations, notamment au niveau du mode Ultimate Team très attendues, et du mode Carrière qui pourraient faire plaisir à la communauté. Comme chaque année, la sortie est prévue en septembre et comme chaque année, certains pourront profiter de FC 27 en avance. Si vous faites partie des personnes intéressées pour le découvrir une semaine avant la grande sortie, et par exemple progresser dans le mode FUT en récupérant quelques grands joueurs, nous vous expliquons comment participer à l'accès anticipé de FC 27.

Comment jouer en avance à FC 27 en accès anticipé ?

Si vous aussi vous souhaitez faire partie des utilisateurs privilégiés qui ont FC 27 entre leurs mains plus tôt, environ une semaine avant la sortie, sachez que c'est possible. Vous avez deux solutions pour cela.

La première, la plus simple (et surtout la moins chère), est de souscrire à un abonnement EA Play, qui coûte 5,99 euros par mois (0,99 euro si premier abonnement) ou 39,99 euros par an. Vous bénéficierez alors d'un accès à FC 27 dès ce 18 septembre 2024.

Seulement, cet essai ne peut dépasser les dix heures. Une fois cette période dépassée, vous allez devoir attendre la sortie du titre pour en profiter pleinement. La version Pro ne propose, elle, aucune limite, mais l'abonnement coûte 16,99 € par mois et 119,99 € à l'année.

La deuxième, plus coûteuse, est d'acheter la version Ultimate (vendue pour 99,99 euros sur PC, 10 € de plus sur consoles), pour pouvoir jouer à FC 27 dès le 18 septembre, et ce, sans aucune restriction de temps. Vous pourrez en effet avoir accès au jeu une semaine avant sa sortie officielle, et y en profiter pleinement en découvrant tous les modes de jeu sans aucune restriction, et notamment prendre de l'avance sur Ultimate Team. N'oubliez pas que vous pouvez aussi optimiser tout cela par le biais de la Web App / Companion App.

Si vous ne souhaitez pas passer par l'une ou l'autre de ces méthodes, il faudra malheureusement attendre le 25 septembre et la sortie de FC 27 sur PC, PlayStation et Xbox.

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Heure de l'accès anticipé de FC 27

L'autre information importante à retenir pour celles et ceux qui souhaitent profiter de FC 27 plus tôt est l'heure à partir de laquelle cet accès anticipé sera disponible.

EA Sports n'a pas encore officiellement révélé l'information, mais si nous nous référons à ce qui a été fait ces précédentes années, voici les heures de lancement de l'accès anticipé de FC 27 :

Sur PC → 6h00, le 18 septembre

→ 6h00, le 18 septembre Sur console → 00h00, le 18 septembre

La sortie de FC 27 est prévue le 27 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction.