FC 27 : Les dates à connaître avant la sortie (accès anticipé, web app, TOTW 1, sortie...)

Retrouvez la liste de toutes les dates importantes à savoir à propos de FC 27, juste avant la sortie du nouveau jeu, pour ne rien manquer.

Le mois de septembre suit son cours, ce qui signifie que nous allons bientôt découvrir FC 27. Les choses débuteront très rapidement, puisque nous devrions y avoir accès d'ici une dizaine de jours via la Web App. C'est pourquoi, afin de vous préparer au mieux à la sortie de FC 27, vous allez pouvoir retrouver toutes les dates importantes à connaître quant aux différentes sorties pour le jeu, pour en profiter au mieux et ne pas manquer une miette.

Les dates à retenir avant l'arrivée de FC 27

Avant la sortie finale, ce 25 septembre, donnant réellement le coup d'envoi de FC 27 pour tout le monde, plusieurs autres événements sont prévus, afin de faire monter la température en douceur, et permettant à certains chanceux de profiter de l'expérience en accès anticipé, ce qui va principalement intéresser les joueurs du mode Ultimate Team. Voici donc toutes les dates à retenir concernant la sortie de FC 27 :

16 septembre → Première Team of the Week.

→ Première Team of the Week. 16 septembre → Sortie de la Web App.

→ Sortie de la Web App. 17 septembre → Sortie de la Companion App (mobile).

→ Sortie de la Companion App (mobile). 18 septembre → Sortie de l'accès anticipé de FC 26.

→ Sortie de l'accès anticipé de FC 26. 18 septembre → Sortie de la première promo (informations à venir)

→ Sortie de la première promo (informations à venir) 25 septembre → Sortie de FC 26 pour toutes et tous.

C'est normalement ce programme que nous devrions découvrir, à moins que EA SPORTS ne fasse des changements par rapport aux dernières années.











Vous l'aurez donc compris, avant même la sortie de FC 27, de nombreuses choses seront à faire pour le mode Ultimate Team, dans le but de déjà optimiser son équipe. Même si vous ne profitez pas de l'early access, vous pouvez récupérer quelques récompenses via la Web App et donc espérer avoir quelques jolies cartes afin d'être près et rivaliser avec les autres joueurs dès le 25 septembre, date de sortie de FC 25 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch2.

Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction.