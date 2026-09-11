FC 27 révèle sa bande-son avec une sélection musicale magistrale

Electronic Arts vient de dévoiler la bande-son officielle de FC 27. Avec plus de 120 morceaux issus de 36 pays, cette nouvelle sélection met particulièrement à l'honneur la scène française. De la nostalgie aux découvertes, la musique reste au cœur de l'expérience footballistique.

La révélation de la bande-son d'un épisode de EA SPORTS FC est toujours un élément important, puisque cela nous dévoile les chansons qui nous accompagneront durant de longues heures, dans les menus du jeu entre deux matchs, que ce soit en Carrière ou dans le mode Ultimate Team. Et Electronic Arts vient de nous partager la liste concernant FC 27, avec de nombreuses surprises, et quelques morceaux déjà appréciés.

Une présence française historique

Cette année, la scène musicale hexagonale s'impose comme l'un des piliers majeurs de la bande-son de FC 27. Les développeurs ont sélectionné une multitude d'artistes francophones pour accompagner les matchs des millions de joueurs à travers le monde. Nous y retrouvons des figures emblématiques de la musique électronique comme Justice ou French 79, côtoyant les stars du rap actuel telles que SDM, qui propose pour l'occasion son titre inédit « NZELA ».











La diversité est de mise puisque des artistes pop et alternatifs comme Disiz, Theodora, Miki ou encore Adé font également partie de cette impressionnante liste, sans oublier Angèle, présente sur un remix. Cette volonté de mettre en avant la création française prouve l'importance culturelle de notre pays dans l'univers du ballon rond virtuel.

Une sélection internationale éclectique

Au-delà de nos frontières, la sélection rassemble 120 morceaux en provenance de 36 pays différents. Disponible dès à présent sur Spotify, la playlist offre un mélange savoureux entre talents émergents et groupes de renommée mondiale. Les amateurs de rock seront ravis d'entendre The Strokes, Interpol ou encore The Neighbourhood.

Certains artistes profitent même de cette vitrine mondiale pour dévoiler des exclusivités. C'est le cas du groupe Cage The Elephant.

EA propose toujours des bandes-son incroyables pour FC, alors nous sommes ravis que notre tout nouveau morceau y fasse ses débuts cette année. Nous avons hâte de l'entendre dans le jeu.

Cet engouement est partagé par de nombreux musiciens pour qui figurer dans le célèbre jeu de football représente un véritable accomplissement personnel et professionnel. L'artiste Kyan confie d'ailleurs que son rêve d'enfant se réalise enfin, lui qui joue à la franchise depuis l'édition 2007.

Des nouveautés pour prolonger l'immersion

La musique ne se limite plus aux simples menus du jeu. Avec l'arrivée de The Grounds, le nouvel espace social de FC 27, l'immersion sonore franchit un cap. Ce hub virtuel est divisé en trois quartiers distincts nommés Parkside, Montclair et Zeiza. Chacun de ces lieux s'inspire des cultures footballistiques anglaise, française et argentine, et bénéficie de sa propre identité musicale.

Les joueurs mobiles ne sont pas oubliés. Pour célébrer le troisième anniversaire de FC Mobile, la communauté est invitée à voter pour ses morceaux favoris. Les titres plébiscités intégreront le jeu dans les semaines à venir, renforçant ainsi le lien entre les développeurs et les fans.

Au cours des 20 dernières années, la bande-son d'EA SPORTS FC est devenue une véritable institution à l'échelle internationale. Ce sont des morceaux qui vont définir l'année à venir et resteront gravés dans les mémoires.

Comme le souligne Steve Schnur, responsable de la musique chez EA Games, cette bande-son est bien plus qu'une simple playlist. Elle est le reflet d'une culture globale où le football et la musique se rejoignent pour rassembler les passionnés de football.

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Rendez-vous le 25 septembre, pour découvrir tout cela dans FC 27 à l'occasion de sa sortie sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Vous pouvez toujours le précommander pour obtenir divers bonus.