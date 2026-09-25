FC 27 Rivals : À quelle heure sont distribuées les récompenses ?

Le mode Division Rivals fait partie des plus populaires dans la licence EA SPORTS FC. Mais des joueurs se demandent quel jour et surtout à quelle heure ces dernières peuvent être récupérées dans FC 27. C'est ce que nous allons voir.

Le mode Ultimate Team de FC 27 est composé de nombreux sous-modes, que ce soit des solo ou des multijoueur. Côté en ligne, nous retrouvons, par exemple, le fameux Division Rivals qui permet aux joueurs de progresser dans un classement, entre la Division Elite, la plus haute, et la Division 10, la plus basse, souvent réservée aux nouveaux joueurs. Chaque semaine, les joueurs peuvent obtenir des récompenses, mais tout le monde ne se souvient pas du jour, ni de l'heure à laquelle elles peuvent être récupérées.

Quand peut-on récupérer ses récompenses Rivals dans FC 27 ?

Dans FC 27 Ultimate Team, le mode Rivals est l'une des meilleures sources de packs gratuits, de crédits et de points de qualification FUT Champions. Comme chaque année, les récompenses sont distribuées de manière hebdomadaire, et tous les joueurs peuvent les récupérer dès le jeudi à 9 heures, heure française. Cela n'a pas changé par rapport à l'an dernier.

En effet, le cycle est identique aux éditions précédentes, vous avez une semaine complète pour cumuler des points, gravir les divisions et débloquer des récompenses plus intéressantes. Un compte à rebours est visible directement dans le menu Rivals de FC 27, indiquant le temps restant avant le rafraîchissement hebdomadaire.

Comment fonctionne le système de points Rivals ?

Pour obtenir vos récompenses hebdomadaires, vous devez atteindre un certain nombre de points au cours de la semaine en gagnant des matchs :

15 points minimum → débloque les récompenses de base.

→ débloque les récompenses de base. 30 points minimum → débloque les récompenses améliorées.

Le système de points est simple :

Victoire → 3 points

→ 3 points Match nul → 1 point

→ 1 point Défaite → 0 point

Plus vous jouez et gagnez, plus vous grimpez dans les divisions, ce qui améliore la qualité des packs, crédits et choix joueurs que vous recevez. Et la bonne nouvelle est que si vous enchaînez les victoires, vous aurez des points bonus (victoire à 4 points), ce qui permet d'atteindre le palier de récompense plus rapidement.











Quelles sont les récompenses Rivals dans FC 27 ?

Les récompenses varient en fonction de votre division et de vos points cumulés. Parmi elles, on retrouve des packs, des choix de joueurs, des crédits et des points pour FUT Champions.

Pour rappel, FC 27 est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :