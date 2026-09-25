FC 27 : Comment bien débuter sur Ultimate Team avec 0 euro, guide du débutant

FC 27 est enfin là pour tout le monde, permettant à de nombreux joueurs de se rendre sur le mode UT (Ultimate Team). Si vous n'êtes pas un pro du mode, nous vous donnons quelques conseils pour bien débuter et ne pas être perdu.

Le mode UT (anciennement connu sous le nom FUT) est, sans aucun doute, le mode le plus populaire de la licence FIFA, devenue EA SPORTS FC et celui qui profite de plus de nouveautés chaque année. Pour FC 27, les changements ne sont pas nombreux, mais les joueurs pourront tout de même profiter de quelques ajouts comme l'album, mais aussi de belles améliorations.

Il peut, parfois, être compliqué de se lancer sur UT, étant donné les nombreuses informations à assimiler, tout en essayant de construire une équipe compétitive rapidement. Si tel est votre cas, ne paniquez pas, nous allons vous donner quelques conseils pour bien débuter dans Ultimate Team 27, et ce, sans dépenser le moindre euro dans le jeu. En effet, il est possible de mettre la main à la poche pour obtenir des Points FC, mais il n'est pas nécessaire de dépenser votre argent pour vous construire une équipe compétitive, d'autant plus que rien ne vous assure d'obtenir de bonnes cartes en payant. Si vous n'êtes pas un habitué de FUT, voici quelques conseils.

Bien débuter sur FUT dans FC 27

Pour commencer, ouvrez vos packs, et faites votre premier onze de joueurs. Il sera faible, c'est normal. Même si nous vous le déconseillons pour l'élaboration de votre équipe, vous pouvez utiliser vos joueurs qui sont en prêts chez vous, mais attention, leur nombre de matchs est limité.

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Même si cette première équipe ne sera pas la meilleure et celle que vous allez garder, tentez de faire un onze avec un maximum de collectif, lequel est très important sur Ultimate Team. Si vous arrivez à 33, vous validerez un défi, qui nous permet une transition avec l'un des points les plus importants pour débuter.

Accomplissez les objectifs

En effet, très vite, vous serez en mesure de valider quelques objectifs, vous octroyant soit des crédits, soit des packs. Ces deux choses sont très importantes, puisque cela vous permettra, dans tous les cas, d'améliorer votre équipe. Lorsque vous aurez accompli plusieurs défis de base, vous devriez avoir quelques joueurs intéressants supplémentaires obtenus dans les packs. Si vous le pouvez, intégrez-les dans votre équipe, mais si vous pensez ne pas les utiliser, n'hésitez pas à les vendre sur le marché des transferts s'ils sont transférables, afin de renflouer les caisses pour les remplacer avec des joueurs que vous allez intégrer. S'ils ne sont pas transférables, gardez-les au club, mais ne les jetez surtout pas.

Dans FC 27, vous profitez également du mode « Moments », intégré via FIFA 23 et qui permet de collecter des étoiles, lesquelles s'échangent ensuite contre des packs. Vous obtiendrez donc plusieurs packs intéressants gratuitement, simplement en jouant un peu (vous validerez aussi des objectifs).

Améliorer son onze avec des cartes en or

Bien évidemment, grâce à tout cela, vous serez à la tête, si vous avez eu de la chance, d'une petite fortune (quelques milliers de pièces tout au plus), vous permettant d'upgrader votre onze type. Pour cela, vous allez pouvoir acheter des joueurs, voire des packs, même si, dans la plupart des cas, vous allez être perdant financièrement parlant.

Ici, le but est donc de se créer une équipe composée uniquement de cartes en or pour vous permettre de faire vos premiers matchs, principalement en Clashs d'Équipes, puisque les récompenses sont intéressantes et l'adversité moindre. Jouer des matchs vous permettra de gagner quelques crédits, lesquels pourront bien évidemment être réinvestis pour des joueurs meilleurs, ou des packs. Le but est simplement de collecter quelques crédits, prendre en main votre équipe, l'améliorer en achetant de nouvelles cartes, tout en recevant des récompenses à la fin de la semaine.

Vous pouvez également vous rendre dans le mode Rush, puisque là aussi vous allez rapidement avoir quelques packs ou choix de joueurs. De quoi améliorer encore un peu son équipe, dans le but de pouvoir aller ensuite en Rivals.

Faites des DCE pour récupérer des cartes et des packs

Si, au début, il est peut-être difficile de faire les DCE les plus compliqués sans dépenser d'argent, certains vous permettent simplement de vos débarrasser de vos cartes bronze ou argent inutiles. Ici, vous pourrez échanger quelques cartes pour obtenir des packs parfois intéressants. C'est pourquoi il est également important de ne pas jeter les cartes invendables, étant donné qu'elles vous serviront ici. Nous vous conseillons les défis « Fondations » pour débuter.





En somme, les choses importantes à retenir pour débuter de la meilleure des manières sur UT 27 sont les suivantes :

Faire les défis.

Faire les Objectifs pour les étoiles

Prioriser un collectif de 33 ou proche de 33 très vite.

Ne pas acheter de grosses cartes dès le début.

Ne pas acheter un pack dès le début.

Faire des matchs Clashs d'Équipes (permettant également de valider les défis) et ensuite Rivals après avoir une bonne équipe.

Faire des matchs en Rush

Faire les DCE.

Finalement, vous pourrez également suivre votre équipe, acheter et vendre des joueurs, mais aussi obtenir diverses récompenses grâce à l'application Companion App, disponible gratuitement sur Android et iOS.











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