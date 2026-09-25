FC 27 : Comment bien débuter sur Ultimate Team avec 0 euro, guide du débutant
le 25 septembre 2026 à 11h48
Le mode UT (anciennement connu sous le nom FUT) est, sans aucun doute, le mode le plus populaire de la licence FIFA, devenue EA SPORTS FC et celui qui profite de plus de nouveautés chaque année. Pour FC 27, les changements ne sont pas nombreux, mais les joueurs pourront tout de même profiter de quelques ajouts comme l'album, mais aussi de belles améliorations.
Il peut, parfois, être compliqué de se lancer sur UT, étant donné les nombreuses informations à assimiler, tout en essayant de construire une équipe compétitive rapidement. Si tel est votre cas, ne paniquez pas, nous allons vous donner quelques conseils pour bien débuter dans Ultimate Team 27, et ce, sans dépenser le moindre euro dans le jeu. En effet, il est possible de mettre la main à la poche pour obtenir des Points FC, mais il n'est pas nécessaire de dépenser votre argent pour vous construire une équipe compétitive, d'autant plus que rien ne vous assure d'obtenir de bonnes cartes en payant. Si vous n'êtes pas un habitué de FUT, voici quelques conseils.
Bien débuter sur FUT dans FC 27
Pour commencer, ouvrez vos packs, et faites votre premier onze de joueurs. Il sera faible, c'est normal. Même si nous vous le déconseillons pour l'élaboration de votre équipe, vous pouvez utiliser vos joueurs qui sont en prêts chez vous, mais attention, leur nombre de matchs est limité.
Même si cette première équipe ne sera pas la meilleure et celle que vous allez garder, tentez de faire un onze avec un maximum de collectif, lequel est très important sur Ultimate Team. Si vous arrivez à 33, vous validerez un défi, qui nous permet une transition avec l'un des points les plus importants pour débuter.
Accomplissez les objectifs
En effet, très vite, vous serez en mesure de valider quelques objectifs, vous octroyant soit des crédits, soit des packs. Ces deux choses sont très importantes, puisque cela vous permettra, dans tous les cas, d'améliorer votre équipe. Lorsque vous aurez accompli plusieurs défis de base, vous devriez avoir quelques joueurs intéressants supplémentaires obtenus dans les packs. Si vous le pouvez, intégrez-les dans votre équipe, mais si vous pensez ne pas les utiliser, n'hésitez pas à les vendre sur le marché des transferts s'ils sont transférables, afin de renflouer les caisses pour les remplacer avec des joueurs que vous allez intégrer. S'ils ne sont pas transférables, gardez-les au club, mais ne les jetez surtout pas.
Dans FC 27, vous profitez également du mode « Moments », intégré via FIFA 23 et qui permet de collecter des étoiles, lesquelles s'échangent ensuite contre des packs. Vous obtiendrez donc plusieurs packs intéressants gratuitement, simplement en jouant un peu (vous validerez aussi des objectifs).
Améliorer son onze avec des cartes en or
Bien évidemment, grâce à tout cela, vous serez à la tête, si vous avez eu de la chance, d'une petite fortune (quelques milliers de pièces tout au plus), vous permettant d'upgrader votre onze type. Pour cela, vous allez pouvoir acheter des joueurs, voire des packs, même si, dans la plupart des cas, vous allez être perdant financièrement parlant.
Ici, le but est donc de se créer une équipe composée uniquement de cartes en or pour vous permettre de faire vos premiers matchs, principalement en Clashs d'Équipes, puisque les récompenses sont intéressantes et l'adversité moindre. Jouer des matchs vous permettra de gagner quelques crédits, lesquels pourront bien évidemment être réinvestis pour des joueurs meilleurs, ou des packs. Le but est simplement de collecter quelques crédits, prendre en main votre équipe, l'améliorer en achetant de nouvelles cartes, tout en recevant des récompenses à la fin de la semaine.
Vous pouvez également vous rendre dans le mode Rush, puisque là aussi vous allez rapidement avoir quelques packs ou choix de joueurs. De quoi améliorer encore un peu son équipe, dans le but de pouvoir aller ensuite en Rivals.
Faites des DCE pour récupérer des cartes et des packs
Si, au début, il est peut-être difficile de faire les DCE les plus compliqués sans dépenser d'argent, certains vous permettent simplement de vos débarrasser de vos cartes bronze ou argent inutiles. Ici, vous pourrez échanger quelques cartes pour obtenir des packs parfois intéressants. C'est pourquoi il est également important de ne pas jeter les cartes invendables, étant donné qu'elles vous serviront ici. Nous vous conseillons les défis « Fondations » pour débuter.
En somme, les choses importantes à retenir pour débuter de la meilleure des manières sur UT 27 sont les suivantes :
- Faire les défis.
- Faire les Objectifs pour les étoiles
- Prioriser un collectif de 33 ou proche de 33 très vite.
- Ne pas acheter de grosses cartes dès le début.
- Ne pas acheter un pack dès le début.
- Faire des matchs Clashs d'Équipes (permettant également de valider les défis) et ensuite Rivals après avoir une bonne équipe.
- Faire des matchs en Rush
- Faire les DCE.
Finalement, vous pourrez également suivre votre équipe, acheter et vendre des joueurs, mais aussi obtenir diverses récompenses grâce à l'application Companion App, disponible gratuitement sur Android et iOS.
FC 27 est disponible depuis ce 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vous pouvez l'obtenir tout en réalisant quelques belles économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
- PC
- Edition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
- Edition Ultimate → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
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- Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
- Edition Ultimate → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction.
- 1050 Points FC → 8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
- 2800 Points FC → 20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
- 5900 Points FC → 39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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