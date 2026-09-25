FC 27 : La liste complète des succès et trophées

Retrouvez la liste de tous les succès et trophées que vous allez pouvoir obtenir en jouant à FC 27, sur toutes les plateformes.

En jouant à FC 27, vous débloquerez, au fil de vos actions et performances, des succès et trophées. Ces derniers n'ont aucune utilité en tant que telle, mais de nombreux joueurs aiment les débloquer pour afficher les plus rares sur leur profil, montrer leur performance ou tout simplement atteindre le 100 %. De fait, si vous vous demandez quels sont les succès et trophées à obtenir dans FC 27, nous vous les listons ci-dessous.

Liste des succès et trophées de FC 27

Comme toujours, diverses actions vous seront proposées, dans tous les modes de jeu. Vous devrez performer dans le but d'obtenir tous les succès de FC 27, listés ci-dessous, au nombre de 47.

Trophée Action Collection de trophées Débloquer tous les autres trophées (sans compter les trophées de contenu supplémentaire) Triple couronne Gagner le championnat national, la coupe nationale majeure et l'UEFA Champions League en une saison Gloire européenne Remporter l'UEFA Champions League ou l'UEFA Women's Champions League dans Carrière de pro/manager Légende du carré vert Faire jouer 3 ICÔNES ou Héros dans le même match Maîtrise des défis Réussir 5 défis Manager Live officiels Jamais deux sans trois Gagner 3 rivalités Sous les projecteurs Participer à 15 conférences de presse Achetez maintenant, payez plus tard Payer plus de 100 000 000 $ de transferts avec l'option de paiement en plusieurs versements Victoire et voyage Remporter un trophée dans 3 pays différents Émissaire du club Représenter le même club pendant 5 saisons ou plus On a toujours cru en toi Faire gagner +20 de GÉN à un élément du centre de formation et intégrer l'équipe de la saison Bienvenue dans The Grounds Terminer l'objectif de palier 1 d'Alex Hunter dans The Grounds Exploration des matchs improvisés Terminer l'objectif de palier 1 de Chloe Kelly dans The Grounds Votre aventure commence Terminer l'objectif de palier 1 de Paulo Dybala dans The Grounds Le terrain, c'est la rue ! Terminer l'objectif de palier 1 de Kylian Mbappé dans The Grounds Repoussez toutes les limites Terminer l'objectif de palier 3 d'Alex Hunter dans The Grounds Légende des matchs improvisés Terminer l'objectif de palier 3 de Chloe Kelly dans The Grounds Légende de club Terminer l'objectif de palier 3 de Paulo Dybala dans The Grounds Maîtrise du football de rue Terminer l'objectif de palier 3 de Kylian Mbappé dans The Grounds Rejoignez la communauté Terminer l'objectif de palier 2 de Chloe Kelly dans The Grounds Bonjour le monde Utiliser n'importe quelle émotône dans le monde Effort de groupe Terminer l'objectif de palier 2 de Kylian Mbappé dans The Grounds Spécialiste du coup de pied arrêté Marquer un but sur coup franc Nerfs d'acier Remporter une séance de tirs au but sans rater Frappe fulgurante Marquer un but en utilisant la mécanique de tir puissant Statut mérité Remporter un match en difficulté Légendaire avec le mode Challenge activé (tout mode hors ligne) Précision chirurgicale Réussir 25 passes précises Dans le mille Marquer un but sur un tir précis Le facteur + Marquer un but avec un Style de jeu+ actif Génie tactique Créer, personnaliser et nommer votre propre tactique Muraille impénétrable Finir un match sans encaisser de but en jouant comme gardien ou gardienne en mode Carrière ou Clubs Fidèle au jeu Disputer un match en utilisant la jouabilité Réaliste dans Coup d'envoi ou en mode Carrière Jamais trop Remporter une prime dans FUT Division Rivals Du collectif dans l'air Créer une équipe avec 33 Points Collectif dans Football Ultimate Team. Sauf élém. j. Concept et DCÉ Il faut y croire Créer votre propre tactique personnalisée dans Football Ultimate Team Défendre c'est gagner Disputer 10 matchs sans encaisser de but dans Clashs d'équipes FUT En constante évolution Terminer une Évolution et récupérer les améliorations dans FUT Légende du week-end Disputer un événement Champions dans Football Ultimate Team Toujours là Jouer 200 matchs en club avec le même joueur ou la même joueuse dans Football Ultimate Team Le haut niveau Obtenir un rang S sur un sous-ensemble de l'album Défi relevé Disputer un événement JcJ ou JcE dans Football Ultimate Team Équipe en un clic Réussir 10 DCÉ dans Football Ultimate Team Légende européenne Remporter la finale de l'UEFA Champions League Et de cinq Disputer 5 matchs F-à-F avec un ami dans Coup d'envoi Le football est universel Disputer un match international de football féminin Une saison merveilleuse ! Terminer complètement et débloquer tous les niveaux d'un passe saisonnier Qualité Premium Terminer complètement et débloquer tous les niveaux du passe Premium

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