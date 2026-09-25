FC 27 : La liste complète des succès et trophées

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2026 à 11h53
Retrouvez la liste de tous les succès et trophées que vous allez pouvoir obtenir en jouant à FC 27, sur toutes les plateformes.
FC 27 : La liste complète des succès et trophées

En jouant à FC 27, vous débloquerez, au fil de vos actions et performances, des succès et trophées. Ces derniers n'ont aucune utilité en tant que telle, mais de nombreux joueurs aiment les débloquer pour afficher les plus rares sur leur profil, montrer leur performance ou tout simplement atteindre le 100 %. De fait, si vous vous demandez quels sont les succès et trophées à obtenir dans FC 27, nous vous les listons ci-dessous.

Liste des succès et trophées de FC 27

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Comme toujours, diverses actions vous seront proposées, dans tous les modes de jeu. Vous devrez performer dans le but d'obtenir tous les succès de FC 27, listés ci-dessous, au nombre de 47.

Trophée Action
 Collection de trophées   Débloquer tous les autres trophées (sans compter les trophées de contenu supplémentaire) 
 Triple couronne   Gagner le championnat national, la coupe nationale majeure et l'UEFA Champions League en une saison 
 Gloire européenne   Remporter l'UEFA Champions League ou l'UEFA Women's Champions League dans Carrière de pro/manager 
 Légende du carré vert   Faire jouer 3 ICÔNES ou Héros dans le même match 
 Maîtrise des défis   Réussir 5 défis Manager Live officiels 
 Jamais deux sans trois   Gagner 3 rivalités 
 Sous les projecteurs   Participer à 15 conférences de presse 
 Achetez maintenant, payez plus tard   Payer plus de 100 000 000 $ de transferts avec l'option de paiement en plusieurs versements 
 Victoire et voyage   Remporter un trophée dans 3 pays différents 
 Émissaire du club   Représenter le même club pendant 5 saisons ou plus 
 On a toujours cru en toi   Faire gagner +20 de GÉN à un élément du centre de formation et intégrer l'équipe de la saison 
 Bienvenue dans The Grounds   Terminer l'objectif de palier 1 d'Alex Hunter dans The Grounds 
 Exploration des matchs improvisés   Terminer l'objectif de palier 1 de Chloe Kelly dans The Grounds 
 Votre aventure commence   Terminer l'objectif de palier 1 de Paulo Dybala dans The Grounds 
 Le terrain, c'est la rue !   Terminer l'objectif de palier 1 de Kylian Mbappé dans The Grounds 
 Repoussez toutes les limites   Terminer l'objectif de palier 3 d'Alex Hunter dans The Grounds 
 Légende des matchs improvisés   Terminer l'objectif de palier 3 de Chloe Kelly dans The Grounds 
 Légende de club   Terminer l'objectif de palier 3 de Paulo Dybala dans The Grounds 
 Maîtrise du football de rue   Terminer l'objectif de palier 3 de Kylian Mbappé dans The Grounds 
 Rejoignez la communauté   Terminer l'objectif de palier 2 de Chloe Kelly dans The Grounds 
 Bonjour le monde   Utiliser n'importe quelle émotône dans le monde 
 Effort de groupe   Terminer l'objectif de palier 2 de Kylian Mbappé dans The Grounds 
 Spécialiste du coup de pied arrêté   Marquer un but sur coup franc 
 Nerfs d'acier   Remporter une séance de tirs au but sans rater 
 Frappe fulgurante   Marquer un but en utilisant la mécanique de tir puissant 
 Statut mérité   Remporter un match en difficulté Légendaire avec le mode Challenge activé (tout mode hors ligne) 
 Précision chirurgicale   Réussir 25 passes précises 
 Dans le mille   Marquer un but sur un tir précis 
 Le facteur +   Marquer un but avec un Style de jeu+ actif 
 Génie tactique   Créer, personnaliser et nommer votre propre tactique 
 Muraille impénétrable   Finir un match sans encaisser de but en jouant comme gardien ou gardienne en mode Carrière ou Clubs 
 Fidèle au jeu   Disputer un match en utilisant la jouabilité Réaliste dans Coup d'envoi ou en mode Carrière 
 Jamais trop   Remporter une prime dans FUT Division Rivals 
 Du collectif dans l'air   Créer une équipe avec 33 Points Collectif dans Football Ultimate Team. Sauf élém. j. Concept et DCÉ 
 Il faut y croire   Créer votre propre tactique personnalisée dans Football Ultimate Team 
 Défendre c'est gagner   Disputer 10 matchs sans encaisser de but dans Clashs d'équipes FUT 
 En constante évolution   Terminer une Évolution et récupérer les améliorations dans FUT 
 Légende du week-end   Disputer un événement Champions dans Football Ultimate Team 
 Toujours là   Jouer 200 matchs en club avec le même joueur ou la même joueuse dans Football Ultimate Team 
 Le haut niveau   Obtenir un rang S sur un sous-ensemble de l'album 
 Défi relevé   Disputer un événement JcJ ou JcE dans Football Ultimate Team 
 Équipe en un clic   Réussir 10 DCÉ dans Football Ultimate Team 
 Légende européenne   Remporter la finale de l'UEFA Champions League 
 Et de cinq   Disputer 5 matchs F-à-F avec un ami dans Coup d'envoi 
 Le football est universel   Disputer un match international de football féminin 
 Une saison merveilleuse !   Terminer complètement et débloquer tous les niveaux d'un passe saisonnier 
 Qualité Premium   Terminer complètement et débloquer tous les niveaux du passe Premium 

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FC 27 est disponible depuis ce 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vous pouvez l'obtenir tout en réalisant quelques belles économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

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    • 1050 Points FC8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
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    • 12 000 Points FC77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
    • 18 500 Points FC116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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