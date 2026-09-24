FC 27 : Heure de sortie en France sur PC et console

Retrouvez l'heure de sortie de FC 27 en France, pour la version normale, sur PC et console, afin d'en profiter le plus tôt possible.

FC 27, la nouvelle itération de la licence EA SPORTS FC, autrefois connue sous le nom de FIFA, est enfin sur le point de sortir pour toutes et tous. Après une semaine d'accès anticipé pour celles et ceux qui ont acheté l'édition Ultimate, et qui ont déjà pu se faire au jeu, il est maintenant temps d'ouvrir ses portes à toute la communauté, pour définitivement donner le coup d'envoi de cette nouvelle saison de FC, avec quelques nouveautés intéressantes.

Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs attendent patiemment ce 25 septembre et se demandent à partir de quelle heure il sera possible de jouer à FC 27 en France, que ce soit sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ou Nintendo Switch 2.

Heure de sortie de FC 27 en France

L'heure de sortie de FC 27se déroulera en deux étapes, comme souvent pour la licence, d'après les informations que nous retrouvons sur les différentes plateformes, mais aussi sur le site officiel. Comme souvent, les joueurs évoluant sur console auront un léger avantage, en pouvant découvrir FC 27 quelques minutes avant leurs homologues sur PC. La sortie sur PlayStation et Xbox est prévue à minuit heure locale, alors que sur PC, il faudra patienter un peu plus.

Heure de sortie FC 27 sur console → 00h00 le 25 septembre

→ 00h00 le 25 septembre Heure de sortie de FC 27 sur PC → 01h00 le 25 septembre











Même si la sortie a lieu en pleine nuit, en France, attendez-vous à voir apparaître des problèmes de serveurs durant la journée du vendredi, et peut-être ce week-end également. L'afflux de joueurs sera très important et il ne sera pas étonnant de voir quelques déconnexions ou d'autres problèmes du genre. N'hésitez pas à consulter nos différents guides pour progresser plus rapidement, mais aussi les meilleures pépites du mode Carrière.

FC 27 arrive donc ce 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vous pouvez l'obtenir tout en réalisant quelques belles économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :