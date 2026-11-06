FC 27 : Les joueurs UEFA RTTK (Road to the Knockouts) sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2026 à 19h20
De nouvelles cartes évolutives viennent d'être dévoilées par EA Sports pour FC 27, mettant à l'honneur certains des joueurs participant actuellement à la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.
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FC 27 : Les joueurs UEFA RTTK (Road to the Knockouts) sont disponibles

UEFA RTTK FC 27, qu'est-ce c'est ?

Après deux ans d'absence, l'événement Road to the Knockouts, ou RTTK, fait son grand retour dansFC 27, alors que la quatrième journée des différentes Coupes d'Europe viennent de se terminer. Quatre matchs sont encore à jouer avant d'atteindre la fin de la phase de Ligue, dans le but de savoir quels seront les qualifiés. C'est pourquoi EA Sports a décidé de lancer sa promo spéciale, avec des cartes évolutives en fonction des résultats des joueurs et de leur équipe.

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Plusieurs améliorations de la note peuvent être obtenues pour une carte, en plus de divers autres boost. Voici ce qui est précisé par Electronic Arts : 

  • 3 victoires en phase de Ligue → + 1 PS
  • Le club marque un but dans 3 matchs différents → Augmentation des statistiques (selon le poste)
  • Le club finit dans le Top 8 → + 1 de GEN

FC 27 : Les joueurs UEFA RTTK (Road to the Knockouts) sont disponibles

Notez que pour l'Europa League Conférence, le nombre de match est rabaissé à deux, au lieu de trois.

Les cartes RTTK FC 27

Gardiens

  • 86 - Belgique Senne Lammens - G - Manchester Utd

Défenseurs

  • 88 - Italie Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC
  • 88 - Espagne Marcos Llorente Moreno - DD - Atlético de Madrid
  • 86 - Angleterre Fikayo Tomori - DC - Milano FC
  • 86 - Allemagne Matthias Ginter - DC - SC Freiburg
  • 85 - Portugal Diogo Martins Travassos - DD - SC Braga
  • 85 - Argentine Zaid Romero - DC - Getafe CF

Milieux

  • 91 - Angleterre Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
  • 91 - Espagne Pedro González López - MC - FC Barcelona
  • 90 - Colombie Luis Díaz - MG - FC Bayern München
  • 88 - Pays-Bas Ryan Gravenberch - MDC - Liverpool
  • 86 - Cameroun André-Franck Zambo Anguissa - MC - SSC Napoli
  • 85 - Espagne Gabriel Veiga Novas - MC - FC Porto
  • 90 - Espagne Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona
  • 89 - Japon Yui Hasegawa - MDC - Manchester City
  • 88 - France Sakina Karchaoui - MD - Paris SG
  • 87 - États-Unis Alyssa Thompson - MG - Chelsea
  • 87 - Portugal Francisco Conceição - MOC - Juventus
  • 86 - Portugal Andreia de Jesus Jacinto - MC - Real Madrid
  • 86 - Suisse Géraldine Reuteler - MC - Arsenal
  • 86 - Belgique Maxim De Cuyper - MG - Brighton
  • 85 - Sénégal Lamine Camara - MC - AS Monaco
  • 85 - États-Unis Timothy Weah - MD - OM
  • 85 - Maroc Younes Taha - MOC - FC Twente

Attaquants

  • 91 - France Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
  • 87 - Belgique Jérémy Doku - AG - Manchester City
  • 87 - Portugal Rafael da Conceição Leão - AG - Galatasaray
  • 87 - Belgique Romelu Lukaku - BU - Fenerbahçe
  • 85 - Argentine Matías Soulé - AD - AS Roma
  • 89 - Malawi Tabitha Chawinga - AG - OL

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