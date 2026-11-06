FC 27 : Les joueurs UEFA RTTK (Road to the Knockouts) sont disponibles

De nouvelles cartes évolutives viennent d'être dévoilées par EA Sports pour FC 27, mettant à l'honneur certains des joueurs participant actuellement à la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.

UEFA RTTK FC 27, qu'est-ce c'est ?

Après deux ans d'absence, l'événement Road to the Knockouts, ou RTTK, fait son grand retour dansFC 27, alors que la quatrième journée des différentes Coupes d'Europe viennent de se terminer. Quatre matchs sont encore à jouer avant d'atteindre la fin de la phase de Ligue, dans le but de savoir quels seront les qualifiés. C'est pourquoi EA Sports a décidé de lancer sa promo spéciale, avec des cartes évolutives en fonction des résultats des joueurs et de leur équipe.

Plusieurs améliorations de la note peuvent être obtenues pour une carte, en plus de divers autres boost. Voici ce qui est précisé par Electronic Arts :

3 victoires en phase de Ligue → + 1 PS

Le club marque un but dans 3 matchs différents → Augmentation des statistiques (selon le poste)

Le club finit dans le Top 8 → + 1 de GEN

Notez que pour l'Europa League Conférence, le nombre de match est rabaissé à deux, au lieu de trois.

Les cartes RTTK FC 27

Gardiens

86 - Senne Lammens - G - Manchester Utd

Défenseurs

88 - Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC

- DC - Lombardia FC 88 - Marcos Llorente Moreno - DD - Atlético de Madrid

- DD - Atlético de Madrid 86 - Fikayo Tomori - DC - Milano FC

- DC - Milano FC 86 - Matthias Ginter - DC - SC Freiburg

- DC - SC Freiburg 85 - Diogo Martins Travassos - DD - SC Braga

- DD - SC Braga 85 - Zaid Romero - DC - Getafe CF

Milieux

91 - Jude Bellingham - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 91 - Pedro González López - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 90 - Luis Díaz - MG - FC Bayern München

- MG - FC Bayern München 88 - Ryan Gravenberch - MDC - Liverpool

- MDC - Liverpool 86 - André-Franck Zambo Anguissa - MC - SSC Napoli

- MC - SSC Napoli 85 - Gabriel Veiga Novas - MC - FC Porto

- MC - FC Porto 90 - Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 89 - Yui Hasegawa - MDC - Manchester City

- MDC - Manchester City 88 - Sakina Karchaoui - MD - Paris SG

- MD - Paris SG 87 - Alyssa Thompson - MG - Chelsea

- MG - Chelsea 87 - Francisco Conceição - MOC - Juventus

- MOC - Juventus 86 - Andreia de Jesus Jacinto - MC - Real Madrid

- MC - Real Madrid 86 - Géraldine Reuteler - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 86 - Maxim De Cuyper - MG - Brighton

- MG - Brighton 85 - Lamine Camara - MC - AS Monaco

- MC - AS Monaco 85 - Timothy Weah - MD - OM

- MD - OM 85 - Younes Taha - MOC - FC Twente

Attaquants

91 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG

- BU - Paris SG 87 - Jérémy Doku - AG - Manchester City

- AG - Manchester City 87 - Rafael da Conceição Leão - AG - Galatasaray

- AG - Galatasaray 87 - Romelu Lukaku - BU - Fenerbahçe

- BU - Fenerbahçe 85 - Matías Soulé - AD - AS Roma

- AD - AS Roma 89 - Tabitha Chawinga - AG - OL







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