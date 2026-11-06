FC 27 : Les joueurs UEFA RTTK (Road to the Knockouts) sont disponibles

UEFA RTTK FC 27, qu'est-ce c'est ?
Après deux ans d'absence, l'événement Road to the Knockouts, ou RTTK, fait son grand retour dansFC 27, alors que la quatrième journée des différentes Coupes d'Europe viennent de se terminer. Quatre matchs sont encore à jouer avant d'atteindre la fin de la phase de Ligue, dans le but de savoir quels seront les qualifiés. C'est pourquoi EA Sports a décidé de lancer sa promo spéciale, avec des cartes évolutives en fonction des résultats des joueurs et de leur équipe.
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Plusieurs améliorations de la note peuvent être obtenues pour une carte, en plus de divers autres boost. Voici ce qui est précisé par Electronic Arts :
- 3 victoires en phase de Ligue → + 1 PS
- Le club marque un but dans 3 matchs différents → Augmentation des statistiques (selon le poste)
- Le club finit dans le Top 8 → + 1 de GEN
Notez que pour l'Europa League Conférence, le nombre de match est rabaissé à deux, au lieu de trois.
Les cartes RTTK FC 27
Gardiens
- 86 - Senne Lammens - G - Manchester Utd
Défenseurs
- 88 - Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC
- 88 - Marcos Llorente Moreno - DD - Atlético de Madrid
- 86 - Fikayo Tomori - DC - Milano FC
- 86 - Matthias Ginter - DC - SC Freiburg
- 85 - Diogo Martins Travassos - DD - SC Braga
- 85 - Zaid Romero - DC - Getafe CF
Milieux
- 91 - Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
- 91 - Pedro González López - MC - FC Barcelona
- 90 - Luis Díaz - MG - FC Bayern München
- 88 - Ryan Gravenberch - MDC - Liverpool
- 86 - André-Franck Zambo Anguissa - MC - SSC Napoli
- 85 - Gabriel Veiga Novas - MC - FC Porto
- 90 - Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona
- 89 - Yui Hasegawa - MDC - Manchester City
- 88 - Sakina Karchaoui - MD - Paris SG
- 87 - Alyssa Thompson - MG - Chelsea
- 87 - Francisco Conceição - MOC - Juventus
- 86 - Andreia de Jesus Jacinto - MC - Real Madrid
- 86 - Géraldine Reuteler - MC - Arsenal
- 86 - Maxim De Cuyper - MG - Brighton
- 85 - Lamine Camara - MC - AS Monaco
- 85 - Timothy Weah - MD - OM
- 85 - Younes Taha - MOC - FC Twente
Attaquants
- 91 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
- 87 - Jérémy Doku - AG - Manchester City
- 87 - Rafael da Conceição Leão - AG - Galatasaray
- 87 - Romelu Lukaku - BU - Fenerbahçe
- 85 - Matías Soulé - AD - AS Roma
- 89 - Tabitha Chawinga - AG - OL
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