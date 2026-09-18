FC 27 Ultimate Team : Comment obtenir des packs gratuits rapidement ?

Découvrez les meilleures astuces pour récupérer des packs gratuits dans FC 27 Ultimate Team dès le lancement du jeu. Suivez notre guide étape par étape pour bâtir une équipe compétitive sans dépenser le moindre crédit.

Créer son équipe de rêve dans le mode Ultimate Team de FC 27 demande du temps et des ressources. Bien que la courbe de progression ait été ralentie cette année, réduisant le nombre de packs distribués au départ, il reste de nombreux moyens d'accumuler des cartes sans débourser d'argent réel. Voici un panorama complet des activités indispensables pour remplir votre club de récompenses gratuites.

Valider les objectifs initiaux

Les objectifs constituent la base absolue pour tout joueur débutant sa progression. Même si les récompenses de départ sont moins spectaculaires que lors des éditions précédentes, elles restent vivement recommandées pour lancer votre club.

Portez une attention toute particulière aux objectifs de la catégorie Fondations. Ces défis sont directement liés à la ligue de départ que vous avez sélectionnée lors de la création de votre équipe et proposent des récompenses thématiques parfaites pour vos premiers matchs. Et même si vous ne récupérez pas forcément des packs, vous allez pouvoir obtenir des cartes qui devraient, normalement, améliorer votre équipe. Vous pourrez ensuite optez pour les défis « Maîtrise »

Récupérer les récompenses hebdomadaires en Clash d'Équipes et Rivals

Les modes Clash d'Équipes et Rivals restent des piliers incontournables pour obtenir des packs chaque semaine en fonction de vos performances individuelles. Plus vous jouerez et plus vous gagnerez, plus vous obtiendrez des récompenses hebdomadaires de qualité.

Au-delà de ces récompenses, vous obtiendrez des crédits pour améliorer votre équipe, mais aurez aussi la possibilité de débloquer quelques récompenses via les défis, contenant des packs. Dès le début, ces modes ne doivent pas être laissés de côté.

Participer aux Événements en Direct

Les Événements en Direct méritent toute votre attention, d'autant qu'ils intègrent cette année des options d'affrontement contre l'I.A. accessibles à tous les profils de joueurs.

Que vous choisissiez les affrontements en ligne ou contre l'ordinateur, chaque mode dispose de son propre barème de récompenses. Passer certains jalons, comme un nombre spécifique de rencontres jouées, vous débloquera de petits packs. De plus, accomplir les groupes d'objectifs associés vous donnera accès à des packs plus conséquents ou à des joueurs exclusifs.

Progresser dans le mode Moments

Le mode Moments fait son retour avec des défis très simples à réaliser en début de partie. En réussissant ces cours scénarios, vous gagnez des Étoiles à dépenser dans une boutique dédiée.

Si les premières récompenses débloquées sont modestes, vous y trouverez des packs gratuits faciles d'accès. Un conseil de gestion : ne dépensez pas toutes vos Étoiles immédiatement dans des packs de consommables, car des offres nettement plus avantageuses apparaissent plus tard.

Monter de niveau dans le Passe de Saison

Que vous possédiez le passe classique ou sa version Premium, faire grimper vos niveaux est une excellente source de packs gratuits. Les récompenses s'échelonnent des packs de base aux choix de joueurs, jusqu'à des options très lucratives dans les derniers paliers.

Certains niveaux vous laisseront même choisir entre plusieurs types de cartes. Pensez à vérifier régulièrement les défis quotidiens et hebdomadaires pour maximiser vos gains de points de saison (SP). Ce n'est pas l'option la plus rapide, mais si vous êtes assidu, vous obtiendrez quelques belles récompenses.











Compléter les DCE

Les Défis de Création d'Équipe ont bénéficié de quelques ajustements dans cet opus. Ils demeurent le moyen le plus efficace d'échanger vos cartes inutilisées contre des packs flambant neufs.

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En plus des contraintes habituelles basées sur le collectif ou la note générale, une option de recyclage rapide permet d'écarter facilement de grands volumes de joueurs indésirables selon un barème de points. Privilégiez d'abord les défis d'introduction simples, et conservez les DCE plus avancés pour le moment où votre club sera plus étoffé.

Avec ces astuces, vous devriez très vite récupérer quelques packs dans FC 27, et améliorer rapidement votre équipe, pour tenter de vite monter de division en Rivals.