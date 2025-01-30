PS Store : De nombreux jeux sont en réduction, jusqu'à -75 %, grâce à la promotion Choix des Critiques (jusqu'au 13 février 2025)

La promotion Choix des critiques est disponible sur le PlayStation Store, et ce, jusqu'au milieu du mois de février 2025.

PS Store, Promotion Choix des critiques (jusqu'au 13 février 2025)

EA Sports FC 25 Édition Standard (PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 79,99 €. Call of Duty: Black Ops 6 Pack Cross-Gen (PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €. Astro Bot (PS5) → 59,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 59,49 € au lieu de 69,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €. Star Wars Outlaws (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €. Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Helldivers 2 (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. Diablo IV Standard Edition (PS4 et PS5) → 26,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 26,99 € au lieu de 59,99 €. Palworld (PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99€.

(PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99€. Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition (PS5) → 49,29 € au lieu de 84,99 €.

(PS5) → 49,29 € au lieu de 84,99 €. Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 40,19 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 40,19 € au lieu de 59,99 €. Lies of P (PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €. Dark Souls III (PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Dead Island 2 (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Prince of Persia The Lost Crown (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. V Rising (PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Far Cry 5 (PS4) → 10,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 10,49 € au lieu de 69,99 €. Dead Space (PS5) → 19,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 79,99 €. L.A. Noire (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Tiny Tina's Wonderlands (PS4) → 13,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 13,99 € au lieu de 69,99 €. A Plague Tale: Requiem (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €. Demon's Souls (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a très peu de temps, le(ou) s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir. Grâce à cette nouvelle promotion, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien sur PS5 peuvent se procurer des jeux à moindre coût. Précisons queest disponible jusqu'au 13 février 2025.Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la catégorie promotionnelle, disponible jusqu'à mi-février. Si vous souhaitez prendre connaissance de la sélection au complet, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur ledepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :