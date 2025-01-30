PS Store : De nombreux jeux sont en réduction, jusqu'à -75 %, grâce à la promotion Choix des Critiques (jusqu'au 13 février 2025)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2025 à 14h33
La promotion Choix des critiques est disponible sur le PlayStation Store, et ce, jusqu'au milieu du mois de février 2025.
PS Store : De nombreux jeux sont en réduction, jusqu'à -75 %, grâce à la promotion Choix des Critiques (jusqu'au 13 février 2025)
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (ou PS Store) s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir Choix des critiques. Grâce à cette nouvelle promotion, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien sur PS5 peuvent se procurer des jeux à moindre coût. Précisons que la promotion Choix des critiques du PS Store est disponible jusqu'au 13 février 2025.

PS Store, Promotion Choix des critiques (jusqu'au 13 février 2025)

Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la catégorie promotionnelle Choix des critiques, disponible jusqu'à mi-février. Si vous souhaitez prendre connaissance de la sélection au complet, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
  • EA Sports FC 25 Édition Standard (PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Call of Duty: Black Ops 6 Pack Cross-Gen (PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Astro Bot (PS5) → 59,49 € au lieu de 69,99 €.
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.
  • Star Wars Outlaws (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Helldivers 2 (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Diablo IV Standard Edition (PS4 et PS5) → 26,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Palworld (PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99€.
  • Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition (PS5) → 49,29 € au lieu de 84,99 €.
  • Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 40,19 € au lieu de 59,99 €.
  • Lies of P (PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Dark Souls III (PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Dead Island 2 (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Prince of Persia The Lost Crown (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
  • V Rising (PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Far Cry 5 (PS4) → 10,49 € au lieu de 69,99 €.
  • Dead Space (PS5) → 19,99 € au lieu de 79,99 €.
  • L.A. Noire (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Tiny Tina's Wonderlands (PS4) → 13,99 € au lieu de 69,99 €.
  • A Plague Tale: Requiem (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Demon's Souls (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
Miniature vidéo

Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût : 
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
FC 25 02 juillet 2025

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet

Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
FC 25 : Path to Glory, les joueuses sont disponibles
FC 25 27 juin 2025

FC 25 : Path to Glory, les joueuses sont disponibles

Les nouvelles cartes évolutives Path to Glory de FC 25 viennent d'être dévoilées par Electronic Arts, mettant à l'honneur certaines des joueuses participant à l'Euro 2025.
FC 25 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles
FC 25 20 juin 2025

FC 25 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Shapeshifters (Métamorphosés) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 25, pour une durée limitée.

commentaire (0)