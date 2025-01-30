PS Store : De nombreux jeux sont en réduction, jusqu'à -75 %, grâce à la promotion Choix des Critiques (jusqu'au 13 février 2025)

La promotion Choix des critiques est disponible sur le PlayStation Store, et ce, jusqu'au milieu du mois de février 2025.
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (ou PS Store) s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir Choix des critiques. Grâce à cette nouvelle promotion, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien sur PS5 peuvent se procurer des jeux à moindre coût. Précisons que la promotion Choix des critiques du PS Store est disponible jusqu'au 13 février 2025.
PS Store, Promotion Choix des critiques (jusqu'au 13 février 2025)
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la catégorie promotionnelle Choix des critiques, disponible jusqu'à mi-février. Si vous souhaitez prendre connaissance de la sélection au complet, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
EA Sports FC 25 Édition Standard (PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 79,99 €.
Call of Duty: Black Ops 6 Pack Cross-Gen (PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
Astro Bot (PS5) → 59,49 € au lieu de 69,99 €.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.
Star Wars Outlaws (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.
Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
Helldivers 2 (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.
Diablo IV Standard Edition (PS4 et PS5) → 26,99 € au lieu de 59,99 €.
Palworld (PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99€.
Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition (PS5) → 49,29 € au lieu de 84,99 €.
Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 40,19 € au lieu de 59,99 €.
Lies of P (PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.
Dark Souls III (PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
Dead Island 2 (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
Prince of Persia The Lost Crown (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
V Rising (PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
Far Cry 5 (PS4) → 10,49 € au lieu de 69,99 €.
Dead Space (PS5) → 19,99 € au lieu de 79,99 €.
L.A. Noire (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
Tiny Tina's Wonderlands (PS4) → 13,99 € au lieu de 69,99 €.
A Plague Tale: Requiem (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
Demon's Souls (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
PlayStation
Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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