FC 25 : Trois légendes de FUT arrivent bientôt en Héros, attention coup de vieux

Trois joueurs, anciennes gloires du mode Ultimate Team, arrivent très vite dans FC 25. Découvrez leur nom et leurs statistiques.
FC 25
possède, comme ses prédécesseurs, le mode Ultimate Team, qui a fait les beaux jours de la licence FIFA et lui a permis de s'imposer comme LE jeu de foot, quand son principal concurrent, PES, a pris une trajectoire différente, avant de finalement plonger. Ce mode est aujourd'hui le plus populaire et permet même aux jeux de sport d'Electronic Arts d'être très rentable.Ce mode fête ses 16 ans, et EA va le célébrer en jeu avec sa promotion FUT Birthday
, et nous retrouvons trois anciennes gloires qui ont fait les beaux jours du mode.
Gervinho, Doumbia et Ibarbo de retour dans FC 25
Ces trois joueurs ont évolué en même temps à l'AS Roma, en 2015
. Si c'est Gervinho qui a laissé la plus belle trace, en restant durant deux saisons et en jouant 88 matchs, les deux autres n'ont réalisé qu'un bref passage, 14 patchs pour Seydou Doumbia et 13 pour Victor Ibarbo.
Toutefois, cela n'a pas empêché la communauté de FIFA, à l'époque, d'apprécier ce trio, notamment pour leur vitesse, leur agilité et leur drible
. À tel point qu'Electronic Arts a décidé de faire revivre ce moment aux joueurs, en réimplantant ce trio sous la forme de cartes Héros.
Si nous n'avons pas leurs statistiques de manière officielle, les leaks, comme toujours, nous donnent plus d'informations. Les trois joueurs devraient être dotés d'une note de 85
, ce qui n'est pas élevé, mais selon les mêmes fuites, une évolution devrait donner la possibilité de l'augmenter assez largement.
Tout cela sera disponible dès le 14 mars dans FC 25, par le biais de l'événement FUT Birthday
, lequel commencera une semaine avant, le 7 et verra de nombreuses cartes être ajoutées, en plus de celles de Gervinho, Doumbia et Ibarbo.
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