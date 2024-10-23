FC 25 : TOTW 6 : Kane, Gvardiol et Karchaoui se démarquent

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 23 octobre 2024 à 19h00
À partir de ce 23 octobre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 6 dans FC 25 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.
FC 25 : TOTW 6 : Kane, Gvardiol et Karchaoui se démarquent
Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant sur FC 25 opte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la TOTW 6, suite à leur dernière performance avec leur club.

FC 25, la TOTW 6 (Équipe de la semaine)

Gardiens

  • 81 - Pays-Bas Bart Verbruggen - G - Brighton

Défenseurs

  • 85 - Croatie Joško Gvardiol - DG - Manchester City
  • 85 - Hongrie Willi Orban - DC - RB Leipzig
  • 82 - France Pierre Kalulu - DC - Juventus
  • 81 - Angleterre Alfie Doughty - DG - Luton Town

Milieux

  • 87 - Espagne Pedro González López - MDC - FC Barcelona
  • 85 - France Moussa Diaby - MD - Al Ittihad
  • 84 - Espagne Alejandro Berenguer Remiro - MOC - Athletic Club
  • 83 - Danemark Pierre-Emile Højbjerg - MDC - OM
  • 82 - Italie Andrea Colpani - MD - Fiorentina
  • 82 - Angleterre Curtis Jones - MDC - Liverpool
  • 82 - Espagne Rosa Otermín Abella - MG - Atlético de Madrid
  • 80 - Croatie Marin Jakoliš - MG - Macarthur FC
  • 80 - Allemagne Sophie Weidauer - MG - SV Werder Bremen

Attaquants

  • 91 - Angleterre Harry Kane - BU - FC Bayern München
  • 88 - France Sakina Karchaoui - AG - Paris SG
  • 85 - Argentine Mauro Icardi - BU - Galatasaray
  • 84 - Uruguay Luis Suárez - BU - Inter Miami CF
  • 84 - Malawi Temwa Chawinga - AG - KC Current
  • 80 - Angola Fábio Gonçalves Abreu - BU - Beijing Guoan
  • 80 - Ghana Ibrahim Osman - AD - Feyenoord
  • 80 - Saudi Arabia Marwan Al Sahafi - BU - K. Beerschot VA
  • 80 - Côte d'Ivoire Richard Koné - BU - Wycombe
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La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de TOTW, dans le célèbre mode Ultimate Team (FUT) du jeu vidéo EA Sports FC 25, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.

Qu'est-ce que la TOTW ?

La TOTW est une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :
  • Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.
  • Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.
  • Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la TOTW. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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