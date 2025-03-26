FC 25 : TOTW 28 : Vinícius, Maignan et Kvaratskhelia félicités

À partir de ce 26 mars à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 28 dans FC 25 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.

FC 25, la TOTW 28 (Équipe de la semaine)

Gardiens

88 - Mike Maignan - G - Milano FC

Défenseurs

86 - Reece James - DD - Chelsea

- DD - Chelsea 85 - Ben Davies - DC - Spurs

- DC - Spurs 85 - Omar Alderete - DC - Getafe CF

- DC - Getafe CF 85 - Sara Holmgaard - DG - Everton

- DG - Everton 85 - Tim Payne - DD - Well. Phoenix

Milieux

88 - Khvicha Kvaratskhelia - MG - Paris SG

- MG - Paris SG 87 - Arda Güler - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 87 - Erin Cuthbert - MC - Chelsea

- MC - Chelsea 87 - Korbin Albert - MD - Paris SG

- MD - Paris SG 87 - Leon Goretzka - MC - FC Bayern München

- MC - FC Bayern München 85 - Giannis Konstantelias - MOC - PAOK FC

- MOC - PAOK FC 85 - Pep Biel Mas Jaume - MOC - Charlotte FC

Attaquants

92 - Vinícius Júnior - AG - Real Madrid

- AG - Real Madrid 88 - Mikel Oyarzabal - BU - Real Sociedad

- BU - Real Sociedad 88 - Pierre-Emerick Aubameyang - BU - Al Qadisiyah

- BU - Al Qadisiyah 88 - Romelu Lukaku - BU - SSC Napoli

- BU - SSC Napoli 87 - Francisco Trincão - AD - Sporting CP

- AD - Sporting CP 86 - Vedat Muriqi - BU - RCD Mallorca

- BU - RCD Mallorca 85 - Gia Corley - AG - San Diego Wave

- AG - San Diego Wave 85 - Isaiah Jones - BU - Luton Town

- BU - Luton Town 85 - Mohamed Amoura - AG - VfL Wolfsburg

- AG - VfL Wolfsburg 85 - Raúl Jiménez - BU - Fulham

La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Qu'est-ce que la TOTW ?

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.

: Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle. Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.

: Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés. Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant suropte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la, suite à leur dernière performance avec leur club.Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de, dans le célèbre mode(FUT) du jeu vidéo, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.Laest une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire