FC 25 : TOTW 18 : Dembélé, Xavi Simons et Rolfö honorés

À partir de ce 15 janvier à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 18 dans FC 25 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.

FC 25, la TOTW 18 (Équipe de la semaine)

Gardiens

83 - Théo De Percin - G - AJ Auxerre

Défenseurs

87 - Fridolina Rolfö - DG - FC Barcelona

- DG - FC Barcelona 86 - Vanessa Gilles - DC - OL

- DC - OL 85 - Matteo Darmian - DC - Lombardia FC

- DC - Lombardia FC 83 - Clément Lenglet - DC - Atlético de Madrid

- DC - Atlético de Madrid 83 - Gustavo Garcia dos Santos - DD - Nacional

- DD - Nacional 83 - Lucas Oliveira Rosa - DG - R. Valladolid CF

- DG - R. Valladolid CF 83 - Pedro Jorge Gonçalves Malheiro - DD - Trabzonspor

Milieux

86 - André-Franck Zambo Anguissa - MC - SSC Napoli

- MC - SSC Napoli 86 - Gaëtane Thiney - MOC - Paris FC

- MOC - Paris FC 86 - Xavi Simons - MOC - RB Leipzig

- MOC - RB Leipzig 85 - Sem Steijn - MOC - FC Twente

- MOC - FC Twente 84 - Teresa José Abelleira Dueñas - MC - Real Madrid

- MC - Real Madrid 83 - Hugo Picard - MG - En Avant Guingamp

- MG - En Avant Guingamp 83 - Jakob Breum - MOC - Go Ahead Eagles

- MOC - Go Ahead Eagles 83 - Mahdi Camara - MC - Stade Brestois 29

Attaquants

88 - Ousmane Dembélé - AD - Paris SG

- AD - Paris SG 86 - Gift Monday - BU - UDG Tenerife

- BU - UDG Tenerife 85 - Jonathan Burkardt - BU - 1. FSV Mainz 05

- BU - 1. FSV Mainz 05 83 - Adrian Segecic - AG - Sydney FC

- AG - Sydney FC 83 - Ferran Jutglà Blanch - BU - Club Brugge

- BU - Club Brugge 83 - Musa Barrow - AG - Al Taawoun

- AG - Al Taawoun 83 - Nikola Krstovic - BU - Lecce

La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Qu'est-ce que la TOTW ?

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.

: Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle. Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.

: Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés. Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant suropte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la, suite à leur dernière performance avec leur club.Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de, dans le célèbre mode(FUT) du jeu vidéo, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.Laest une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire