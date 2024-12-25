FC 25 : TOTW 15 : Mbappé, Osimhen et Dybala se surpassent

À partir de ce 25 décembre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 15 dans FC 25 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.
Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant sur FC 25
opte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la TOTW 15
, suite à leur dernière performance avec leur club.
FC 25, la TOTW 15 (Équipe de la semaine)
Gardiens
- 83 - Moritz Nicolas - G - M'gladbach
Défenseurs
- 84 - Weston McKennie - DG - Juventus
- 83 - Dean Huijsen - DC - AFC Bournemouth
- 83 - Marin Šverko - DC - Venezia
- 83 - Nick Doodeman - DD - Willem II
- 83 - Ola Aina - DD - Nott'm Forest
Milieux
- 88 - Paulo Dybala - MOC - AS Roma
- 87 - Joshua Kimmich - MDC - FC Bayern München
- 86 - Fabián Ruiz Peña - MC - Paris SG
- 86 - Rodrigo De Paul - MC - Atlético de Madrid
- 84 - Charles De Ketelaere - MOC - Bergamo Calcio
- 84 - Miguel Gutiérrez Ortega - MG - Girona FC
- 83 - Bobby Kamwa - MD - Newport County
- 83 - Callum Lang - MOC - Portsmouth
- 83 - Manuel Cicconi - MG - Carrarese Calcio
- 83 - Morgan Rogers - MG - Aston Villa
- 83 - Shuto Machino - MOC - Holstein Kiel
Attaquants
- 92 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
- 88 - Victor Osimhen - BU - Galatasaray
- 87 - Luis Díaz - BU - Liverpool
- 86 - Gabriel Fernando de Jesus - BU - Arsenal
- 86 - Patrik Schick - BU - Leverkusen
- 83 - Thierno Barry - BU - Villarreal CF
La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir
Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week
», plus connue sous le nom de TOTW
, dans le célèbre mode Ultimate Team
(FUT) du jeu vidéo EA Sports FC 25
, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.
Qu'est-ce que la TOTW ?
La TOTW
est une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week
», qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.
Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?
Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :
- Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.
- Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.
- Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.
Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?
La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la TOTW
. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.
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