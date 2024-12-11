FC 25 : TOTW 13 : Griezmann, David et Musiala performent

À partir de ce 11 décembre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 13 dans FC 25 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.

FC 25, la TOTW 13 (Équipe de la semaine)

Gardiens

86 - Donovan Léon - G - AJ Auxerre

Défenseurs

87 - João Pedro Cavaco Cancelo - DD - Al Hilal

- DD - Al Hilal 86 - Janou Levels - DG - Leverkusen

- DG - Leverkusen 85 - Nicolás Otamendi - DC - SL Benfica

- DC - SL Benfica 84 - Sheila García Gómez - DD - Real Madrid

- DD - Real Madrid 83 - Aitor Paredes Casamichana - DC - Athletic Club

- DC - Athletic Club 83 - Maxim De Cuyper - DG - Club Brugge

Milieux

88 - Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München

- MOC - FC Bayern München 87 - Cole Palmer - MOC - Chelsea

- MOC - Chelsea 86 - Dominique Janssen - MDC - Manchester Utd

- MDC - Manchester Utd 86 - Gaston Brugman - MC - LA Galaxy

- MC - LA Galaxy 86 - Henrikh Mkhitaryan - MC - Lombardia FC

- MC - Lombardia FC 83 - Oliver Valaker Edvardsen - MG - Go Ahead Eagles

- MG - Go Ahead Eagles 83 - Yunus Akgün - MD - Galatasaray

Attaquants

89 - Antoine Griezmann - BU - Atlético de Madrid

- BU - Atlético de Madrid 86 - Domenico Berardi - AD - Sassuolo

- AD - Sassuolo 86 - Jonathan David - BU - LOSC Lille

- BU - LOSC Lille 84 - Jonas Wind - BU - VfL Wolfsburg

- BU - VfL Wolfsburg 83 - Harry Smith - BU - Swindon Town

- BU - Swindon Town 83 - Jamie Vardy - BU - Leicester City

- BU - Leicester City 83 - Jin Woo Jeon - AG - Jeonbuk Hyundai

- AG - Jeonbuk Hyundai 83 - Moses Simon - BU - FC Nantes

- BU - FC Nantes 83 - Sunil Chhetri - AG - Bengaluru FC

La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Qu'est-ce que la TOTW ?

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.

: Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle. Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.

: Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés. Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant suropte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la, suite à leur dernière performance avec leur club.Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de, dans le célèbre mode(FUT) du jeu vidéo, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.Laest une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire