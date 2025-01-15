FC 25 : Préparez-vous pour la TOTY avec tous ces packs gratuits

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 janvier 2025 à 18h50
Les joueurs de FC 25 peuvent récolter quelques packs gratuitement, parfois sans jouer, pour se préparer au mieux pour la TOTY.
FC 25 : Préparez-vous pour la TOTY avec tous ces packs gratuits
La TOTY, ou Team of the Year, est l'événement de l'année sur chaque itération de FIFA, devenu EA SPORTS FC. C'est le moment où la communauté est le plus impliquée, mais aussi est le plus susceptible de dépenser de l'argent, pour tenter de mettre la main sur une fameuse carte bleue, de la TOTY, lesquelles ont des statistiques très largement boostées.

Comme c'est le cas depuis quelque temps, EA Sports permet aux joueurs de récupérer quelques packs assez facilement pour que tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas le temps de jouer énormément, puissent avoir quelques packs intéressants. C'est dans ce sens que la « pré-TOTY » est lancée sur FC 25, avec deux façons de récupérer des packs gratuitement.

Récupérez des packs gratuitement pour la TOTY dans FC 25

La TOTY est sur le point de débuter dans FC 25. Les joueurs sélectionnés arriveront dans quelques jours dans les packs, et pour que tout le monde puisse augmenter ses chances d'en récupérer, EA Sports s'est montré assez généreux, avec de nombreux packs à récupérer chaque jour.

Commençons par la façon d'en récupérer sans passer du temps en jeu. Un ou deux packs par jour, en quelques secondes.

Les packs via les DCE

Tous les jours, à 19 heures, un DCE nommé « Renfort Connexion Quotidienne » apparaîtra. Celui-ci peut se terminer une fois par jour pendant deux semaines environ, permettant de récupérer, à chaque fois, un pack de deux joueurs Or Rare d'une note minimale de 81.
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Mais en validant ces défis, il sera possible de progresser dans les « objectifs live », en récupérant également une récompense par jour. Des choix de joueurs et des packs, plutôt intéressants, sont de la partie. De quoi récupérer, à vu d'œil, une vingtaine de packs et choix gratuitement et surtout facilement, en remplissant seulement un DCE qui demande un joueur bronze.

Jouer 

Une autre alternative permet de récupérer plus ou moins facilement quatre packs intéressants : le mode Rush. Un défi Team of the Year est apparu, demandant aux joueurs de respectivement gagner 4 matchs, adresser une passe décisive dans trois matchs et marquer dans trois matchs, pour récupérer un pack à chaque fois. Une fois les trois défis terminés, un quatrième est disponible. Les voici :
  • 1 pack 5 DEF 83+
  • 1 pack 5 MIL 83+
  • 1 Pack 5 ATT 83+
  • 1 pack 5 joueurs 83+
toty-dce3-fc25
Évidemment, en plus de ces quelques packs offerts par FC 25, les joueurs auront moult autres alternatives pour augmenter leurs packs, en gardant par exemple ceux obtenus en récompenses Rivals ou en FUT Champions, mais aussi en réalisant quelques DCE. 

Dans tous les cas, avoir 150 packs n'assure pas d'obtenir un TOTY. Il faudra, comme toujours, miser sur la chance.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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