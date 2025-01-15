FC 25 : Préparez-vous pour la TOTY avec tous ces packs gratuits

Les joueurs de FC 25 peuvent récolter quelques packs gratuitement, parfois sans jouer, pour se préparer au mieux pour la TOTY.

Récupérez des packs gratuitement pour la TOTY dans FC 25

Les packs via les DCE





Jouer

1 pack 5 DEF 83+

1 pack 5 MIL 83+

1 Pack 5 ATT 83+

1 pack 5 joueurs 83+

La TOTY, ou Team of the Year, est l'événement de l'année sur chaque itération de FIFA, devenu EA SPORTS FC. C'est le moment où la communauté est le plus impliquée, mais aussi est le plus susceptible de dépenser de l'argent, pour tenter de mettre la main sur une fameuse carte bleue, de la TOTY, lesquelles ont des statistiques très largement boostées.Comme c'est le cas depuis quelque temps,pour que tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas le temps de jouer énormément, puissent avoir quelques packs intéressants.. Les joueurs sélectionnés arriveront dans quelques jours dans les packs, et pour que tout le monde puisse augmenter ses chances d'en récupérer,Commençons par la façon d'en récupérer sans passer du temps en jeu. Un ou deux packs par jour, en quelques secondes.. Celui-ci peut se terminer une fois par jour pendant deux semaines environ, permettant de récupérer, à chaque fois, un pack de deux joueurs Or Rare d'une note minimale de 81.Mais en validant ces défis, il sera possible de progresser dans les « objectifs live », en récupérant également une récompense par jour. Des choix de joueurs et des packs, plutôt intéressants, sont de la partie., en remplissant seulement un DCE qui demande un joueur bronze.. Un défi Team of the Year est apparu, demandant aux joueurs de respectivement gagner 4 matchs, adresser une passe décisive dans trois matchs et marquer dans trois matchs, pour récupérer un pack à chaque fois. Une fois les trois défis terminés, un quatrième est disponible. Les voici :Évidemment, en plus de ces quelques packs offerts par, les joueurs auront moult autres alternatives pour augmenter leurs packs, en gardant par exemple ceux obtenus en récompenses Rivals ou en FUT Champions, mais aussi en réalisant quelques DCE.Dans tous les cas, avoir 150 packs n'assure pas d'obtenir un TOTY. Il faudra, comme toujours, miser sur la chance.