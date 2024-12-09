FC 25 : Pays mystère du 9 décembre, défi FC PRO Live journée 3

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 décembre 2024 à 19h10
Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 9 et 10 décembre 2024 pour la journée 2 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.
FC 25 : Pays mystère du 9 décembre, défi FC PRO Live journée 3
Pour célébrer le lancement de l'Open FC Pro de FC 25, Electronic Arts propose un petit défi à ses joueurs, en signant le retour des pays mystères. Ici, il ne faudra pas gagner un match, mais marquer des buts avec un joueur ayant une nationalité bien particulière. 

Pour encourager la communauté à suivre les matchs, quelques défis ont été mis en place, demandant de suivre plusieurs minutes un live sur Twitch pour obtenir des récompenses, et des packs. Un autre défi demande de trouver une nation mystère et de marquer des buts avec un joueur de ce pays. Ce 9 décembre, et pour 24 heures seulement, un nouveau défi est disponible. Comme ce fut le cas l'an dernier pour mettre en avant FC Pro, nous vous donnons la réponse.

Pays mystères du 9 et 10 décembre FC 25 

Si vous vous demandez quel est le pays mystère de ce 9 décembre pour la journée 3 du FC Pro Live, sachez qu'après avoir chercher de longues minutes et essayer quelques combinaisons, ce n'est finalement pas le Gabon ou encore l'équateur comme certains pouvaient l'avancer sur Twitch, mais bien le Cameroun. Ainsi, pour obtenir les bonus de pièces (1 000 supplémentaires pendant 5 matchs), mais aussi un pack d'éléments joueurs Électrum Premium (non échangeable), vous allez devoir marquer avec un joueur camerounais ou une joueuse camerounaise.
  • Marquer trois buts en finesse avec un joueur camerounais Cameroun (ou une joueuse) dans n'importe quel mode.
pays-mystere-9decembre1
Ainsi, nous vous conseillons d'opter pour le mode Clash d'Équipes, afin de ne potentiellement pas perdre un match dans votre division Rivals, ou votre qualification UT Champion. Vous pourrez avoir plus de facilités en faisant cela.

pays-mystere-9decembre2
Lorsque vous aurez marqué ces trois buts en finesse avec un joueur camerounais, vous débloquerez les récompenses liées au défi du pays mystère FC PRO Live de FC 25. Mais dépêchez-vous, ce défi n'est disponible que durant 24 heures, soit jusqu'au mardi 10 décembre, à 19 heures. Ensuite, vous ne pourrez plus les collecter. Un défi similaire devrait être proposé chaque semaine de compétition, et vous pouvez compter sur nous pour vous aider.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
FC 25 02 juillet 2025

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet

Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
FC 25 : Path to Glory, les joueuses sont disponibles
FC 25 27 juin 2025

FC 25 : Path to Glory, les joueuses sont disponibles

Les nouvelles cartes évolutives Path to Glory de FC 25 viennent d'être dévoilées par Electronic Arts, mettant à l'honneur certaines des joueuses participant à l'Euro 2025.
FC 25 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles
FC 25 20 juin 2025

FC 25 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Shapeshifters (Métamorphosés) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 25, pour une durée limitée.

commentaire (0)