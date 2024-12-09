FC 25 : Pays mystère du 9 décembre, défi FC PRO Live journée 3



le 09 décembre 2024 à 19h10 Publié par Corentin Rimbert le 09 décembre 2024 à 19h10

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 9 et 10 décembre 2024 pour la journée 2 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.