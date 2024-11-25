FC 25 : Pays mystères du 25 novembre, défi FC PRO Live journée 1



le 25 novembre 2024 à 19h37 Publié par Corentin Rimbert le 25 novembre 2024 à 19h37

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 225 et 26 novembre. Découvrez la réponse dans notre article.