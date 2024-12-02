FC 25 : Pays mystères du 2 décembre, défi FC PRO Live journée 2

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 2 et 3 décembre 2024 pour la journée 2 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.
Pour célébrer le lancement de l'Open FC Pro de FC 25
, Electronic Arts propose un petit défi à ses joueurs, en signant le retour des pays mystères. Ici, il ne faudra pas gagner un match, mais marquer des buts avec un joueur ayant une nationalité bien particulière.
Pour encourager la communauté à suivre les matchs, quelques défis ont été mis en place, demandant de suivre plusieurs minutes un live sur Twitch pour obtenir des récompenses, et des packs. Un autre défi demande de trouver une nation mystère et de marquer des buts avec un joueur de ce pays
. Ce 2 décembre, et pour 24 heures seulement, un nouveau défi est disponible. Comme ce fut le cas l'an dernier pour mettre en avant FC Pro, nous vous donnons la réponse.
Pays mystères du 2 et 3 décembre FC 25
Si vous vous demandez quel est le pays mystère de ce 2 décembre pour la journée 2 du FC Pro Live
, sachez qu'après avoir chercher de longues minutes et essayer quelques combinaisons, ce n'est finalement pas la France ou la Turquie comme certains pouvaient l'avancer sur Twitch, mais bien la Croatie. Ainsi, pour obtenir les bonus de pièces (1 000 supplémentaires pendant 5 matchs), mais aussi un pack d'éléments joueurs Électrum Premium (non échangeable), vous allez devoir marquer avec un joueur ou une joueuse croate
.
- Marquer trois buts en finesse avec un joueur croate (ou une joueuse) dans n'importe quel mode.
Ainsi, nous vous conseillons d'opter pour le mode Clash d'Équipes, afin de ne potentiellement pas perdre un match dans votre division Rivals, ou votre qualification UT Champion. Vous pourrez avoir plus de facilités en faisant cela.
Lorsque vous aurez marqué ces trois buts en finesse avec un joueur croate
, vous débloquerez les récompenses liées au défi du pays mystère FC PRO Live de FC 25
. Mais dépêchez-vous, ce défi n'est disponible que durant 24 heures, soit jusqu'au mardi 3 décembre, à 19 heures. Ensuite, vous ne pourrez plus les collecter. Un défi similaire devrait être proposé chaque semaine de compétition, et vous pouvez compter sur nous pour vous aider.
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