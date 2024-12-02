FC 25 : Pays mystères du 2 décembre, défi FC PRO Live journée 2



le 02 décembre 2024 à 19h29 Publié par Corentin Rimbert le 02 décembre 2024 à 19h29

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 2 et 3 décembre 2024 pour la journée 2 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.