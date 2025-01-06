FC 25 : Pays mystère du 6 janvier, défi FC PRO Live journée 5



le 06 janvier 2025 à 19h19 Publié par Corentin Rimbert le 06 janvier 2025 à 19h19

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 6 et 7 janvier 2025 pour la journée 5 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.