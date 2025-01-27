FC 25 : Pays mystère du 27 janvier, défi FC PRO Live journée 8



le 27 janvier 2025 à 20h10 Publié par Corentin Rimbert le 27 janvier 2025 à 20h10

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 27 et 28 janvier 2025 pour la journée 8 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.