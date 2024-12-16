FC 25 : Pays mystère du 16 décembre, défi FC PRO Live journée 4



le 16 décembre 2024 à 19h26 Publié par Corentin Rimbert le 16 décembre 2024 à 19h26

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 16 et 17 décembre 2024 pour la journée 4 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.