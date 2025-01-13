FC 25 : Pays mystère du 13 janvier, défi FC PRO Live journée 6



le 13 janvier 2025 à 19h17 Publié par Corentin Rimbert le 13 janvier 2025 à 19h17

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 13 et 14 janvier 2025 pour la journée 6 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.