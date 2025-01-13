FC 25 : Pays mystère du 13 janvier, défi FC PRO Live journée 6

Un nouveau défi LIVE demande de remporter un match avec des joueurs des pays mystères sur FC 25 ces 13 et 14 janvier 2025 pour la journée 6 du FC Pro Live. Découvrez la réponse dans notre article.
Pour célébrer la compétition esportive, l'Open FC Pro de FC 25
, Electronic Arts propose un petit défi à ses joueurs, en signant le retour des pays mystères. Ici, il ne faudra pas gagner un match, mais marquer des buts avec un joueur ayant une nationalité bien particulière.
Pour encourager la communauté à suivre les matchs, quelques défis ont été mis en place, demandant de suivre plusieurs minutes un live sur Twitch pour obtenir des récompenses, et des packs. Un autre défi demande de trouver une nation mystère et de marquer des buts avec un joueur de ce pays
. Ce 13 janvier, et pour 24 heures seulement, un nouveau défi est disponible. Comme ce fut le cas l'an dernier pour mettre en avant FC Pro, nous vous donnons la réponse.
Pays mystères du 13 et 14 janvier FC 25
Si vous vous demandez quel est le pays mystère de ce 13 janvier pour la journée 6 du FC Pro Live
, sachez qu'après avoir chercher de longues minutes et essayer quelques combinaisons, ce n'est finalement pas le Chili ou encore la Corée du Sud comme certains pouvaient l'avancer sur Twitch, mais bien le Danemark
. Ainsi, pour obtenir les bonus de pièces (1 000 supplémentaires pendant 5 matchs), mais aussi un pack d'éléments joueurs Électrum Premium (non échangeable), vous allez devoir marquer avec un joueur Danois ou une joueuse
.
- Marquer trois buts en finesse avec un joueur du Danemark (ou une joueuse) dans n'importe quel mode.
Ainsi, nous vous conseillons d'opter pour le mode Clash d'Équipes, afin de ne potentiellement pas perdre un match dans votre division Rivals, ou votre qualification UT Champion. Vous pourrez avoir plus de facilités en faisant cela.
Lorsque vous aurez marqué ces trois buts en finesse avec un joueur Danemark
, vous débloquerez les récompenses liées au défi du pays mystère FC PRO Live de FC 25
. Mais dépêchez-vous, ce défi n'est disponible que durant 24 heures, soit jusqu'au mardi 14 janvier, à 19 heures. Ensuite, vous ne pourrez plus les collecter. Un défi similaire sera proposé chaque semaine de compétition, et vous pouvez compter sur nous pour vous aider.
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