FC 25 : Patch #5, détail de la mise à jour du 19 novembre

Retrouvez le patch notes de la mise à jour publiée ce 19 novembre dans FC 25, qui va résoudre de nombreux problèmes et surtout modifier grandement le gameplay.

Patch #5 FC 25, les détails Jouabilité Les modifications suivantes ont été apportées Les centres peuvent désormais retomber légèrement plus loin devant le destinataire. Correction des problèmes suivants La ligne défensive pouvait descendre plus bas que prévu quand l'équipe en attaque contrôlait le ballon dans la moitié de terrain adverse.

Les milieux axiaux et défensifs pouvaient descendre trop bas quand l'équipe en attaque entrait dans la moitié de terrain adverse.

Une passe à ras de terre pouvait parfois arriver derrière le destinataire visé.

Les tacles n'étaient pas systématiquement enregistrés dans les modes avec verrouillage sur un joueur ou une joueuse.

Dans de rares cas, les gardiens de but (GB) pouvaient sauter beaucoup plus haut que prévu.

Amélioration de la prise de décision des GB pour tenter un arrêt alors que le ballon franchit la ligne de but.

Amélioration du placement des GB pour tenter un arrêt sur des tirs proches.

Parfois, les GB ne tentaient pas un arrêt sur des tirs puissants de loin.

Les têtes étaient parfois nettement moins précises que prévu.

Les passes à ras de terre sur coup franc n'étaient pas toujours dirigées vers le destinataire visé.

Dans certains cas, les passes lobées étaient moins précises que prévu.

Amélioration de la physique du ballon dans certaines situations de tirs et de dégagements contestés.

Les joueurs ou joueuses pouvaient perdre le ballon plus facilement que prévu en cas de geste technique contesté.

Amélioration de la logique de l'arbitre pour les avantages dans les matchs Rush, les pénaltys dans les matchs Rush, et les hors-jeu contestés en 11-11.

Dans de rares cas, une mauvaise animation de blessure pouvait se déclencher dans les matchs en ligne.

Amélioration de la logique du gardien dans les matchs Rush pour dégager le ballon.

Parfois, une passe lobée pouvait se déclencher à la place d'un centre demandé dans les matchs Rush.

Dans de rares cas, un but à la dernière seconde sur corner dans Rush n'était pas comptabilisé pour le score.

Les gestes techniques n'étaient parfois pas effectués si demandés près de la ligne de touche.

Résolution des cas de changement de joueur ou de joueuse ne fonctionnant pas comme prévu.

Amélioration de la logique de remplacement pour éviter les remplacements inutiles de l'IA adverse en début de match.

Réduction des cas de remplacements inutiles suggérés en début de match. Ultimate Team Correction des problèmes suivants Certains éléments d'interface pour le résumé de progression d'Évolution étaient mal alignés.

Correction de quelques problèmes de stabilité qui pouvaient se produire en utilisant le Marché des transferts via le flux DCE. Clubs Les modifications suivantes ont été apportées Les compositions d'équipe d'avant-match Rush affichent désormais les points de classement d'athlète et les points de victoire du club. Correction des problèmes suivants Dans certains cas, il était un peu plus facile que prévu de recevoir une note de match élevée dans les matchs Rush. Mode Carrière Correction des problèmes suivants Les agents demandaient parfois un salaire inférieur pour leur client lors d'un transfert vers un club contrôlé par une personne. Général, audio et visuel Les modifications suivantes ont été apportées Mise à jour de certains portraits, maillots, stades, célébrations, scènes, messages, invitations, écussons, gants, ballons, bandeaux, bannières, drapeaux, chaussures, tatouages, garde-robes, panneaux publicitaires, cheveux, trophées, sons et commentaires. Correction des problèmes suivants Correction de textes provisoires et de mauvais éléments d'IU.

Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.

PC Édition Standard → 38,8 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series X|S

Édition Standard → 13,89 € au lieu de 80 €, soit 83 % de réduction. Édition Ultimate → 17,99 € au lieu de 110 €, soit 84 % de réduction.



Disponible depuis plusieurs semaines maintenant,n'est pas exempt de problèmes, bien au contraire, même si plusieurs mises à jour ont déjà été déployées. C'est dans ce sens qu'une mise à jour majeure vient d'être publiée sur toutes les plateformes, ce 19 novembre, pour apporter moult ajustements, à tous les niveaux, tout en corrigeant les problèmes, bien évidemment.Vous pouvez consulter, dont tous les détails sont disponibles ci-dessous.Pour rappel, FC 25 est disponible sur, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :