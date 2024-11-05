FC 25 : Patch #4, détail de la mise à jour du 5 novembre

Retrouvez le patch notes de la mise à jour publiée ce 5 novembre dans FC 25, qui va résoudre de nombreux problèmes tout en ajustant le gameplay.

Patch #4 FC 25, les détails Jouabilité Voici les changements apportés Mise à jour de la logique des athlètes en attaque de l'IA pour déterminer si un appel de balle doit être effectué après une passe.

Les MDEF de l'IA avec le rôle Conservation peuvent désormais se positionner plus haut sur le terrain.

Mise à jour de la logique des athlètes en défense pour déterminer le pied à utiliser sur les tacles glissés.

Pendant les séances de tirs au but Rush, les athlètes en attente se placeront sur la ligne médiane dans l'ordre des tirs. Correction des problèmes suivants Les changements n'étaient pas effectués à la première occasion possible.

Résolution de cas où la ligne défensive remontait trop rapidement quand l'équipe attaquante faisait une passe en retrait des 30 derniers mètres vers le milieu de terrain.

Le geste technique Talonnade et râteau n'était pas toujours effectué lorsqu'il était demandé.

Les centres à ras de terre pouvaient parfois envoyer le ballon trop loin devant le destinataire visé.

Après un geste technique, les dribbles pouvaient devenir moins réactifs dans certaines situations.

Après une passe qui devenait un ballon perdu, un mauvais changement automatique vers le destinataire initial de la passe pouvait se produire.

Résolution de cas de courses dirigées qui ne fonctionnaient pas ou ne se déclenchaient pas comme prévu.

Amélioration de la logique des GB concernant la zone du terrain vers laquelle envoyer le ballon lors d'une déviation. Ultimate Team Correction des problèmes suivants Les éléments d'interface de l'indicateur fléché des Évolutions pouvaient s'afficher de manière incorrecte.

Après avoir vendu un élément du club sur le Marché des transferts, un doublon de l'élément pouvait comporter l'option Envoyer vers le stockage DCÉ au lieu de l'option Envoyer au club.

Correction de certains problèmes de stabilité qui pouvaient survenir lors de la consultation des Évolutions.

Les portraits d'éléments j. paraissaient parfois mal alignés avec le reste de l'élément j.

Les onglets Objectifs ne s'affichaient parfois pas correctement.

Augmentation de la taille de l'indicateur de Style à l'écran Équipe.

Les filtres de recherche Stockage DCÉ pouvaient être réinitialisés après l'ajout d'un élément j. Clubs Correction des problèmes suivants Les priorités définies pour les partenaires IA pouvaient être réinitialisées en quittant Clubs.

De mauvais résultats pouvaient être affichés à l'écran d'après-match.

La modification des présélections d'attributs après un match pouvait entraîner une mauvaise attribution des points de compétence.

Certains éléments d'interface des salons de match ne fonctionnaient pas correctement.

Le portrait de l'avatar ne correspondait pas toujours à la personnalisation de l'avatar. Mode Carrière Correction des problèmes suivants Un problème de stabilité pouvait se produire si certains noms de fichiers de sauvegarde étaient identiques.

EA connect pouvait apparaître pendant les matchs.

Dans Carrière de manager, certains cas de questions non pertinentes et incorrectes posées par les journalistes ont été corrigés.

Résolution de cas où la progression de certains objectifs n'était pas comptabilisée dans Carrière de pro. Général, audio et visuel Correction des problèmes suivants La souris pouvait parfois interférer avec la manette et afficher le pointeur de la souris à l'écran.

Lorsque vous utilisiez une manette, les options pour passer l'intro et regarder l'intro complète affichaient la même configuration de touches.

PC Édition Standard → 38,8 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction.

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Xbox One et Xbox Series X|S

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Disponible depuis plusieurs semaines maintenant,n'est pas exempt de problèmes, bien au contraire. C'est dans ce sens qu'une mise à jour majeure vient d'être publiée sur toutes les plateformes, ce 5 novembre, pour tenter de les résoudre. Le gameplay est également concernant avec, normalement, plusieurs améliorations.Vous pouvez consulter, dont tous les détails sont disponibles ci-dessous.Pour rappel, FC 25 est disponible sur, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :