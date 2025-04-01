FC 25 : Patch #12, tous les ajouts et changements de la mise à jour du 1er avril

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
Patch notes MàJ #12 FC 25
Ultimate Team
Correction du problème suivant
- Certains éléments j. de champ pouvaient être utilisés comme Gardien de But.
Clubs
Correction du problème suivant
- L'indicateur des points de victoire affichait de manière incorrecte des matchs Rush sans club.
Mode Carrière
Correction des problèmes suivants
- Lors de la sélection d'un Point de départ réel avec une équipe de bas de tableau, un match nul ou une défaite pouvait entraîner le limogeage de son manager après le premier match.
- Résolution de cas où certaines compétitions ne rapportaient pas les gains correctement.
- La progression ne s'affichait pas correctement à l'Accueil équipe après le changement de GEN d'un athlète.
- Certains postes ne s'affichaient pas pour certains athlètes dans les Plans de développement.
Général, audio et visuel
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour de certains écussons, trophées, coupes de cheveux et maillots.
- Ajout de 3 visages de stars qui seront visibles dans le jeu après la prochaine mise à jour du serveur.
Correction des problèmes suivants
- Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
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