FC 25 : Patch #12, tous les ajouts et changements de la mise à jour du 1er avril



le 01 avril 2025 à 13h07 Publié par Florian Lelong le 01 avril 2025 à 13h07

Découvrez tous les changements de la mise à jour du 1er avril de FC 25, qui modifie certains éléments importants tout en ajoutant certaines choses au jeu de foot.