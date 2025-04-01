FC 25 : Patch #12, tous les ajouts et changements de la mise à jour du 1er avril

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 01 avril 2025 à 13h07
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 1er avril de FC 25, qui modifie certains éléments importants tout en ajoutant certaines choses au jeu de foot.
FC 25 : Patch #12, tous les ajouts et changements de la mise à jour du 1er avril
Electronic Arts continue d'améliorer FC 25. De nombreuses choses sont ajoutées avec la mise à jour du 1er avril, laquelle corrige quelques problèmes impactant Ultimate Team et le Mode Carrière, principalement. 

Vous pouvez retrouver les détails en dessous du patch notes du 1er avril de FC 25, qui est disponible sur toutes les plateformes.

Patch notes MàJ #12 FC 25

Ultimate Team

Correction du problème suivant

  • Certains éléments j. de champ pouvaient être utilisés comme Gardien de But.

Clubs

Correction du problème suivant

  • L'indicateur des points de victoire affichait de manière incorrecte des matchs Rush sans club.

Mode Carrière

Correction des problèmes suivants

  • Lors de la sélection d'un Point de départ réel avec une équipe de bas de tableau, un match nul ou une défaite pouvait entraîner le limogeage de son manager après le premier match.
  • Résolution de cas où certaines compétitions ne rapportaient pas les gains correctement.
  • La progression ne s'affichait pas correctement à l'Accueil équipe après le changement de GEN d'un athlète.
  • Certains postes ne s'affichaient pas pour certains athlètes dans les Plans de développement.

Général, audio et visuel

Les modifications suivantes ont été apportées

  • Mise à jour de certains écussons, trophées, coupes de cheveux et maillots.
  • Ajout de 3 visages de stars qui seront visibles dans le jeu après la prochaine mise à jour du serveur.

Correction des problèmes suivants

  • Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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