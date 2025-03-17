FC 25 : Patch #11, tous les ajouts et changements de la mise à jour du 17 mars

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
Patch notes MàJ #11 FC 25
Ultimate Team
Correction du problème suivant
- Dans certains cas, les prix min. et max. ne pouvaient pas être ajustés en listant les éléments sur le Marché des transferts.
- Résolution de cas d'éléments d'IU manquants et de mise en forme incohérente.
Jouabilité
Correction des problèmes suivants
- Dans certains cas, une passe à ras de terre pouvait être moins précise que prévu sir le passeur et le receveur n'étaient pas pressés par les défenseurs.
- Parfois, le porteur du ballon ralentissait de manière non intentionnelle en changeant de direction lors d'un dribble en sprintant.
- Lors d'une passe, le changement d'élément j. vers le receveur ne se faisait pas toujours si l'animation était interrompue par certaines commandes.
- Dans de rares cas, les éléments j. pouvaient entrer dans un état où ils commettaient continuellement des fautes professionnelles involontaires.
Clubs
Correction des problèmes suivants
- L'intro du match dans Clubs Rush affichait le même nom d'équipe et la même abréviation pour tous les éléments j.
- La légende des commandes de Tactiques collectives ne fonctionnait pas toujours comme prévu à l'écran Tactiques collectives.
Mode Carrière
Correction des problèmes suivants
- Correction de cas de rencontres erronées prévues pour certaines compétitions avec les Points de départ réels.
- De mauvais résultats et classements pouvaient s'afficher lors de la dernière journée de la saison.
- Après avoir rempli les conditions d'une tâche dans Carrière de manager, la tâche pouvait rester active dans la Liste des tâches.
- Une équipe provisoire pouvait apparaître à tort dans Transferts du club.
- Un problème de stabilité pouvait se produire en simulant des matchs à l'accueil.
Général, audio et visuel
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour de certains écussons, ballons, bannières, drapeaux, caméras, écharpes, stades, tifos, trophées, célébrations, cheveux et maillots.
Correction des problèmes suivants
- Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
- Résolution de cas de textes provisoires ou manquants.
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