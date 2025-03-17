FC 25 : Patch #11, tous les ajouts et changements de la mise à jour du 17 mars

Découvrez tous les changements de la mise à jour du 17 mars de FC 25, qui modifie certains éléments importants tout en ajoutant certaines choses au jeu de foot.

Patch notes MàJ #11 FC 25 Ultimate Team Correction du problème suivant Dans certains cas, les prix min. et max. ne pouvaient pas être ajustés en listant les éléments sur le Marché des transferts.

Résolution de cas d'éléments d'IU manquants et de mise en forme incohérente. Jouabilité Correction des problèmes suivants Dans certains cas, une passe à ras de terre pouvait être moins précise que prévu sir le passeur et le receveur n'étaient pas pressés par les défenseurs.

Parfois, le porteur du ballon ralentissait de manière non intentionnelle en changeant de direction lors d'un dribble en sprintant.

Lors d'une passe, le changement d'élément j. vers le receveur ne se faisait pas toujours si l'animation était interrompue par certaines commandes.

Dans de rares cas, les éléments j. pouvaient entrer dans un état où ils commettaient continuellement des fautes professionnelles involontaires. Clubs Correction des problèmes suivants L'intro du match dans Clubs Rush affichait le même nom d'équipe et la même abréviation pour tous les éléments j.

La légende des commandes de Tactiques collectives ne fonctionnait pas toujours comme prévu à l'écran Tactiques collectives. Mode Carrière Correction des problèmes suivants Correction de cas de rencontres erronées prévues pour certaines compétitions avec les Points de départ réels.

De mauvais résultats et classements pouvaient s'afficher lors de la dernière journée de la saison.

Après avoir rempli les conditions d'une tâche dans Carrière de manager, la tâche pouvait rester active dans la Liste des tâches.

Une équipe provisoire pouvait apparaître à tort dans Transferts du club.

Un problème de stabilité pouvait se produire en simulant des matchs à l'accueil. Général, audio et visuel Les modifications suivantes ont été apportées Mise à jour de certains écussons, ballons, bannières, drapeaux, caméras, écharpes, stades, tifos, trophées, célébrations, cheveux et maillots. Correction des problèmes suivants Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.

Résolution de cas de textes provisoires ou manquants.

Electronic Arts continue d'améliorer. De nombreuses choses sont ajoutées avec la mise à jour du 17 mars, laquelle modifie le gameplay et ajoute des fonctionnalités, qui devraient faire plaisir à tous les joueurs.Ici, un nouveau style de jeu qui fera des ravages est implanté, une Icône fait son retour tandis qu'un nouveau mode sera aussi disponible. Vous pouvez retrouver les détails en dessous du, qui est disponible sur toutes les plateformes.